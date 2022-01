Lukáše Holíka čeká v Karviné známá situace. Nejlepší je, že začínáme na Slavii, těší se

„Jsem za šanci od Karviné rád a budu se snažit důvěru splatit co nejlépe," prohlašoval Holík po prvním přípravném utkání proti Pardubicím (2:1). „Už jsem moc nepočítal, že bych se ještě mohl posunout do první ligy. Bavil jsem se na tohle téma i s trenérem Westem (opavský trenér - pozn. aut.), ale nakonec to vyšlo," těšilo Holíka, pro něhož bude angažmá v Karviné po Zlínu, Dukle Praha a Opavě třetím prvoligovým. „Přeji Opavě, ať se ji daří, ale jsem moc rád za to, že jsem zpátky v první lize," svěřoval se 29letý ofenzivní záložník.

Do Karviné přišel jako volný hráč poté, co se s Opavou domluvil na předčasném ukončení smlouvy. Důvod této domluvy je prozaický. Opava potřebuje šetřit a umazání Holíkova platu ji přišlo vhod. „Tohle nechci příliš komentovat, to je spíše otázka na opavské vedení. Říkali, že jsem pro tým důležitý, že mě v týmu chtějí a dopadlo to takto. Pustili mě zadarmo jako téměř volného hráče," osvětlil Holík.

Karviná je po podzimní části první ligy poslední. Na předposlední Teplice ztrácí šest bodů. Tým Bohumila Páníka tak čeká velká šichta. „Tuhle pozici už trochu znám," pousmál se odchovanec zlínského fotbalu. „Ale nějaké zkušenosti už mám, věřím, že budu nápomocen. Kdybych nevěřil, že to můžeme zvládnout, tak bych tady nebyl. Pořád je dost zápasů na to, abychom body udělali a dostali se z posledního místa," přemítal.

„Musíme ale začít co nejdříve vyhrávat. A nejlepší je, že první jarní zápas nás čeká na Slavii, tam máme o motivaci postaráno. Nemáme co ztratit, takže to bude pro nás super zápas," odmítl Holík tezi, že Karviná bude jaro začínat až druhým jarním kolem na hřišti Teplic.