Místo o poháry bude Bajza bojovat v Karviné o záchranu: O pozici dvojky už nestojím, chci chytat!

„Ve Slovácku byla moje pozice taková, že jsem byl dvojka. O tuhle pozici už nestojím. Chci chytat, proto jsem přijal možnost jít do Karviné," vykládal 30letý slovenský gólman, který by měl v Karviné hostovat do konce této sezony.

Konkurence v brance Karviné se nebojí. „Makám s trenérem brankářů (Branislavem Rzeszotem), abych se dostal do brány. Rozhodnou trenéři, ale budu dělat vše pro to, abych v té bráně byl. Mám více zkušeností, to by měla být má výhoda. Věřím, že i díky nim pomůžu Karviné zachránit ligu," zdůraznil gólman, jenž se před časem pokoušel prosadit i v Baníku Ostrava. Tehdy ale dostal přednost Petr Vašek. Českou ligu tak Bajza ochutnal až o čtyři roky později ve Slovácku, kam se téměř dvoumetrový habán přesunul v roce 2020 z kyperského Olympiakosu Nikósie.

Kromě Slovenska a Kypru působil odchovanec Dubnice také v Itálii, Slovinsku a Dánsku. S komunikací v multikulturní Karviné by tak neměl mít problémy. „Je tu hodně zahraničních hráčů, což komunikaci trochu znesnadňuje. Někdy musím v brance mluvit anglicky, jindy česky. Je složitější, protože někdy nevíte, kdo z hráčů to tam vlastně je. Ale musíme se s tím poprat. V tomto problém nebude," usmíval se gólman, jenž v české nejvyšší soutěži za dvě sezony odchytal dvanáct utkání, ve kterých pětkrát udržel čisté konto.

A tuhle statistiku by v Karviné rád ještě vylepšil. „Vím, že kluci na podzim některé zápasy ztratili v devadesáté minutě, nebo dokonce v nastavení. Nehráli špatně, ale vždy udělali nějakou hrubou chybu a dostali gól, což se odrazilo v tabulce. Teď je jen na nás, abychom to obrátili a něco s tím nynějším stavem udělali," upozorňoval Bajza.

Jeho nový tým je před jarní částí Fortuna ligy poslední s šestibodovou ztrátou na patnácté Teplice. „Jsou to dva zvládnuté zápasy. Pro nás budou klíčové druhý a třetí zápas jarní části ligy doma s Jabloncem a v Teplicích. Tam se bude prakticky rozhodovat. Ale jsem optimista.

Kdybych nebyl, tak nad Karvinou ani neuvažuju. Doufám, že zvládneme dobře přípravu a v lize se to ukáže," přemítal rodák ze Žiliny.

V přípravě odehráli svěřenci Bohumila Páníka doposud dvě utkání. S béčkem Baníku na úvod Zimní Tipsport ligy prohráli vysoko 2:5, ve druhém ve čtvrtek porazili ligové Pardubice 2:1. Bajza v obou utkáních odchytal poločas.