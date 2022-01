Pardubice se ujaly vedení v 51. minutě poté, co si dal obránce Stropek vlastní gól. Karviná, která do druhého poločasu nastoupila v kompletně odlišné sestavě, ale skóre otočila. Nejprve vyrovnal nigerijský záložník Durosinmi a poté rozhodl polský útočník Zych.

"Pro nás je to po dlouhé době bez vítězství důležitý výsledek. Bylo to i vidět na tvářích hráčů, když šli ze hřiště. Potěšilo mě také, že jsme se po vlastním gólu nesložili a zápas dokázali otočit. V první půli jsme nebyli tak důrazní jako po změně stran. To jsme byli agresivnější a lepší," cituje klubový web trenéra Bohumila Páníka. Karvinští na podzim v 19 kolech první ligy jako jediní nezvítězili a jsou poslední.