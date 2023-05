Mabil u dalšího důležitého momentu v honbě za titulem. Jeho budoucnost je ale stále nejistá

„Ale on chápe, že máme jediný cíl, a to je titul. Přijal svou roli a dělá všechno pro to, aby týmu co nejvíc pomohl," zdůrazňuje Priske. Mabil k vytyčené metě tentokrát pomohl v nastavení. Po vyhrané hlavičce od Jaroslava Zeleného svedl souboj se stoperem Slavie Igohem Ogbuem a skončil na zemi. Sudí Dalibor Černý, i po konzultaci s VAR, odpískal penaltu, kterou proměnil kapitán Ladislav Krejčí mladší. Penaltu, která Spartě zajistila tři kola před koncem ligy na čele pětibodový náskok.