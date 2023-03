Macík se vrátil v blbou dobu pro nás, posteskl si Hoftych

Sigma se ujala vedení už ve třetí minutě, kdy do vlastní brány usměrnil centr Jiřího Slámy z přímého kopu stoper Ondřej Karafiát. „Nechtěl jsem nechat odpovědnost na někom jiném. Šel jsem do centru a bohužel to nevyšlo. Sláma to však kopl famózně, bylo to hodně prudké. V takové situaci to můžete pustit za sebe a nevíte, kdo tam je, nebo do toho jdete. Já jsem zvolil druhou variantu a pro nás byla nešťastná," sypal si popel na hlavu.

Druhý gól přidal krátce po přestávce Lukáš Vraštil po rohu Martina Pospíšila. „Zůstal tam volný poté, co to náš gólman podběhl. Škoda, předtím nás dvakrát podržel," věděl Karafiát.

„Tragické vstupy do obou poločasů byly pro nás osudné," dodal jedním dechem. „Hlavně ten první gól. Ten hrál domácím do karet. Mohli se pak soustředit na obranu a brejky. Hlídali nás a my si nevytvořili žádnou pořádnou šanci. Kdybychom brzy neinkasovali, možná by to vypadalo úplně jinak," litoval i hostující útočník Vasil Kušej.

Podobně utkání hodnotil i trenér Mladé Boleslavi Pavel Hoftych. „Standardky, po kterých jsme inkasovali vždy v úvodech poločasů, rozhodly. Tak jak jsme si nimi minule s Libercem pomohli, tak je teď využila Sigma," věděl.

V prvním poločase jeho tým podle něj Sigma předčila agresivitou, ve druhém už byli hosté lepší, ale nedokázali překonat výborného gólmana domácích Macíka, který chytal po dlouhých sedmi měsících od zranění stehenního svalu. „Vrátil se v blbou dobu pro nás. Dal si do rukavic magnety a pochytal všechno, co jsme měli," tvrdil Hoftych.

Trochu jinak to viděl Karafiát. „Macík vypadal hodně nervózně, celkem to tam lovil. Kdybychom byli hladovější, mohli jsme toho využít. Nějaké hlavičky jsme měli, ale trefovali jsme ho," mínil osmadvacetiletý zadák.

Kouč Hanáků Václav Jílek souhlasil se svým mladoboleslavským protějškem. „Pomohly nám standardky. I gólman Macík. Je zkušený, působil jistě, přinesl klid. Posbíral dost těžkých balonů. Dvakrát mu to vypadlo, dvakrát rozehrál do autu. Celkově ale byl pro vítězství důležitým článkem," zdůraznil lodivod Sigmy.