Málo šancí, negativní překvapení, kroutil hlavou Trpišovský po výbuchu s Karvinou

V Edenu si před startem jara dobře uvědomovali, jak bude při vyrovnané špičce každá bodová ztráta v honbě za ligovým fotbalovým titulem bolestivá. Červenobílí se dušovali, že o to budou koncentrovanější. Jenže ouha. Slavia první zápas po zimní přestávce absolutně nezvládla a padla s poslední Karvinou 0:1. „Byl to zápas blbec, ale má to i příčiny v našem výkonu. Prohráli jsme, ale ani jsme nevstřelili gól, což je varovný signál,“ mračil se trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský během utkání s Karvinou.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Reklama