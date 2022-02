Tvrdík: Na Baha byla nabídka z Premier League, Musu sleduje Benfica, Jurásek s Filou možná přijdou

Slavii se v zimě rozloučila se dvěma důležitými hráči, do Lokomotivu Moskva prodala za 130 milionů korun útočníka Jana Kuchtu, odchod záložníka Nicolae Stanciua do čínského Wu-Chanu za zhruba 100 milionů korun se finalizuje. „Jsme v situaci, kdy nemůžeme potvrdit jeho odchod. Pravidla pro vstup do Číny mají svá specifika, o některých věcech se stále jedná. Ale asi přijde okamžik, kdy to oficiálně oznámíme," konstatoval Tvrdík ve zmíněném pořadu.