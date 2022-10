Mám ambice stát se hlavním trenérem, přiznává Jílkův asistent, Sigma však odmítá vyhovět zájemcům

Bohaté zkušenosti v mládeži včetně titulu v kategorii starších dorostů s Mladou Boleslaví v roce 2013, ale také zajímavá praxe mezi dospělými, včetně angažmá v Íránu. To byste mohli vyčíst v životopisu Jiřího Saňáka. Pozici hlavního kouče v profesionálním fotbale v něm však stále nenajdete. „Mám ambici stát se hlavním trenérem. Teď jsem řešil nabídku z Pardubic, to proběhlo médii, není to nic tajného,“ přiznává 44letý Saňák v Přímáku na Sport.cz.

O Jílkova asistenta je zájem, Olomouc jej však nepustí. Pasáž z PřímákuVideo : Sport.cz

Článek Východočeši však ve snaze získat Jiřího Saňáka neuspěli, došlo tak na náhradní variantu a v honbě za záchranou je na lavičce Pardubic Radoslav Kováč. Vše údajně ztroskotalo na odmítavém stanovisku Olomouce, která se nechtěla Saňákových služeb vzdát. „Říkal jsem, že jdu do angažmá s Vencou rád, ta práce je super, mám dost prostoru, my jako dvojka fungujeme skvěle, ale já osobně mám ambici stát se hlavním trenérem," líčí rodák z Ústí nad Orlicí. Spadl z Olomouce tlak. Trenér Saňák promluvil v Přímáku o nepovedeném startu Sigmy i obavách z odvolání.Video : Sport.cz „Nedopadlo to, protože Sigma Olomouce mě po jednáních neuvolnila. Láďa Minář (pozn. sportovní manažer) s vedením klubu prostě řekli, že mě tam chtějí, že tam mám své místo, oni na nás vsadili a mám smlouvu," prozrazuje Saňák. Proč jsem dojížděl na Slovensko studovat trenérskou licenci? Zajímavé vysvětlení v PřímákuVideo : Sport.cz „Mohl jsem vyjádřit své přání, na druhou stranu podepsal jsem smlouvu se Sigmou Olomouc, a tak to musím respektovat," uzavírá vyprávění o neúspěšném domlouvání nového angažmá. Do budoucna by se však nebránil možnosti vést profesionální klub z pozice hlavního trenéra. Jako fotbalista do vrcholného fotbalu neměl šanci proniknout, protože už v dorosteneckém věku prodělal léčbu rakoviny, po níž mu zůstaly následky. „Nemám ligovou kariéru kvůli té nemoci, takže šance v profi fotbale si budu muset víc vyšlapat. Druhá nebo první liga, jsou pro mě vždycky otevřené, když to dává smysl a sejdou se ty cesty," říká Jiří Saňák v Přímáku. Více najdete ve videu z fotbalového pořadu Sport.cz. Podcasty a pořady PŘÍMÁK: Rozhodující gól na Spartě? Ostuda. Jestli cítil míč, měl se Krejčí přiznat

