Máme obrovské odhodlání získat pohár, tvrdí po výhře nad Hradcem stoper Slovácka Hofmann

Náročný. Soupeř má běhavé mužstvo s poctivým přístupem k fotbalu. My jsme nastoupili v kombinované sestavě a ze začátku nám to moc neladilo. Jakmile ale přišel na hřiště střídající Vlasta Daníček, zpevnil naši záložní formaci, a navíc nám proměněnou penaltou zajistil před poločasem vedení. Po pauze jsme už hru kontrolovali. Přidali jsme dva góly a další šance jsme ještě neproměnili. V klidu jsme zápas dovedli do úspěšného konce.