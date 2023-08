Mareček góly slavil. Ke Slovácku chovám respekt, ale byly moje první v sezoně a čekáme miminko, vysvětlil

Po vystřídání v 65. minutě už jen z lavičky sledoval, jak jeho celek v závěru čelí obrovskému tlaku domácích. „Byl to velký nápor na nervy. Hrozně jsem trnul. Do naší šestnáctky létal jeden centr za druhým. Mnohdy jsme je odvraceli se štěstím. Slovácko z nich ovšem neskórovalo, ale srovnalo trochu kuriózním gólem. Stane se," vrátil se ještě k Trmalově hrubce.

Mareček s Trmalem jako bývalí fotbalisté Slovácka slíbili svým spoluhráčům za vítězství v moravském městě do kabiny občerstvení. „Jestli ho klukům připravíme i po remíze? To se musíme domluvit. A třeba to teď Matouš vezme na sebe," rýpl si Mareček v žertu do svého chybujícího brankářského parťáka.