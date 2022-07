Masopust prodloužil se Slavií smlouvu do června 2025

Masopust přišel do Slavie v polovině sezony 2018/19 a postupně se stal jednou z opor týmu. S červenobílými získal tři ligové tituly a dvakrát s nimi vyhrál domácí pohár. V jarní části uplynulé sezony se krátce po doléčení zdravotního problému znovu zranil v reprezentaci a do konce ročníku už nenastoupil. V létě už se ale opět s týmem připravoval na soustředění v rakouském Aigenu a vyhlíží návrat do zápasů.