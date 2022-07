Slavia cílila na rekord, který teď má. Vyzve Panathinaikos. Vyspělý a komplexní tým, varuje Trpišovský

Byla to motivace, cíl i přání. Slavii se ho povedlo splnit. Dosud červenobílí zvítězili v zápasech v evropských pohárech maximálně o čtyři branky. Gibraltarského trpaslíka St Joseph's vypráskali v domácí odvetě druhého předkola Konferenční ligy 7:0. „Motivace v kabině to byla. Trenér Trpišovský nás upozorňoval, že by bylo dobré rekord překonat, když máme takovou příležitost," přiznal ofenzivní univerzál Václav Jurečka, který nastoupil na křídle a před patnácti tisíci diváky se v Edenu uvedl brankou.

„Ke konci už jsme na to mysleli. Vím, že je to pro soupeře těžké, ale my musíme koukat hlavně na sebe," podotkl Trpišovský. „Nikdo se nezranil, panovala tu skvělá atmosféra. Někteří hráči si poprvé vyzkoušeli prostředí v Edenu nebo jiné posty," vypočítával hlavní stratég sešívaných plusy.

Český vicemistr splnil, co si předsevzal. „Hlavním úkolem bylo dostat se velkou aktivitou do zápasu, to se nám, myslím, povedlo. Chtěli jsme využít, že máme papírově slabšího soupeře. Šli jsme do toho, že chceme vyhrát co největším rozdílem. Soupeře jsme do ničeho nepustili až na jeden nebo dva výpady. Je to dobrá motivace do dalších zápasů, teď začínáme ligu s Hradcem. Myslím, že jsme se dobře připravili," liboval si Jurečka.

💬 „Atmosféra byla neuvěřitelná! Po dlouhé době, myslím, skoro dvou měsících. Bylo skvělé všechny znovu vidět,“ říká po utkání Peter Olayinka! #UECL #slastj 📰 ROZHOVOR ➡️ https://t.co/AQInVqO6gQ pic.twitter.com/Js4fVW6nyB — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 28, 2022

Slavia se představí proti Hradci Králové v neděli v jeho azylu v Mladé Boleslavi. Příští týden ve čtvrtek už ji čeká ve třetím předkole Konferenční ligy daleko náročnější sok, než jakým byli vyslanci z Gibraltaru, kteří si vychutnávali návštěvu Prahy. Dorazí Panathinaikos Atény. „Myslím, že to bude těžký soupeř. Teď máme Hradec, ten zápas musíme zvládnout, pak až budeme mít čas přemýšlet o Panathinaikosu. Ale myslím, že máme kvalitu na to, abychom to zvládli," podotkl Jurečka.

Trpišovský už řecký tým studoval a ví, že se jeho parta zapotí daleko víc. „Těžký a náročný soupeř. Viděli jsme některé zápasy Panathinaikosu z konce sezony nebo přípravu s Leverkusenem, kdy hráli výborně a remizovali 0:0, Leverkusen prakticky nepustili do šance. Je to vyspělý a komplexní tým. Víme, jak nepříjemný soupeř to je, těžko se jim dávají góly. Mluvili jsme už i s Tomášem Vaclíkem (český brankář Olympiakosu Pireus). Mají vepředu tři nebezpečné hráče, levé křídlo je skvělé, rozehrávač na šestce je skvělý. Signifikantní pro ně je skvělá práce s míčem, umí se na něm udržet a vyjíždět z toho. Těžko se dostávají pod tlak, je to velice pracovité mužstvo," podělil se o své poznatky Trpišovský.

Český fotbal zasáhla ve čtvrtek i rána, protože Sparta ve stejné fázi Konferenční ligy vypadla v Norsku s Vikingem Stavanger. Tím zase utrpí český koeficient. „I když je to rival, je to český tým," smutnil Trpišovský.