Oživení Slavie: Chytil jako Lingr, na Tijaniho pomalu, s Vlčkem se počítá

Slavia především vyztužila útok. Stane se Mojmír Chytil, jenž přišel z Olomouce, nebo Muhamed Tijani, který dorazil z Baníku Ostrava, spolehlivým střelcem? Budou si pravděpodobně konkurovat, brát čas, plus je k dispozici Mick van Buren, Václav Jurečka a Stanislav Tecl. Ovšem Trpišovský může vymyslet variantu i s oběma v sestavě. Oba by měli dodat góly a každý taky trochu něco jiného.

Chytilovou výhodou v Trpišovského očích je, že už českou ligu zná. „Je v ní ohraný. Je to bojovník, do všeho jde naplno, pro tým udělá cokoliv. Je soubojový, zároveň má dostatečnou rychlost a běžecký fond. Jeho největší síla je hra zády k bráně, do plné obrany. Umí si přikrýt míč, odstavit si protihráče, obtočit se. A je podobný Ondrovi Lingrovi v tom, že nerad prohrává, nevzdává se. I když mu zápas nevyjde, máte pocit, že do toho dal všechno. Myslím, že sem dobře zapadne," charakterizuje kouč čtyřiadvacetiletého rodáka ze Skalky.

Tijani má kromě gólů přinést i sílu ve vzduchu, Trpišovský počítá, že bude vypomáhat při centrech před vlastní brankou, že bude například lifrovat pryč nákopy nebo rohové kopy soupeře. „Těším se, až bude v zadní linii s Igohem (Ogbuem) a budou ty míče hlavičkami odvracet. Hned budeme klidnější," poukázal hlavní stratég českého vicemistra co čeká při náporu soka. Podobnou vlastnost u svého týmu na jaře postrádal zejména ve venkovních duelech. Přiznal, že při sledování Tijaniho ho zaujalo, když v jarním zápase v Olomouci hlavou poslal ven z vlastního pokutového území asi sedm rohů z osmi.

Urostlý Nigerijec ho zaujal hned při prvním setkání před třemi lety. „Když jsem ho poprvé viděl, říkal jsem si, že je fakt obrovský. Od té doby jsme ho sledovali," vylíčil Trpišovský. „Je velký, vysoký, soubojový, a když se rozběhne, je hodně rychlý. Podle mě má velký potenciál růstu. Na hřišti je to rváč, v soukromí tichý a plachý kluk, musíme na něj pomaleji a opatrněji," dodal trenér. Pomáhá i fakt, že se od dětství zná s Igohem Ogbuem, hlášení o něm podával i křídelník Srdjan Plavšič, který po jeho boku strávil hostování v minulé sezoně v Baníku Ostrava.

Právě Plavšič je jedním navrátilců do Edenu. Měl solidní sezonu, může týmu dodat dynamiku na křídle, případně může být alternativou na levém kraji sestavy v rozestavení 3 - 4 - 3, pokud by odešel David Jurásek, o kterého krouží řada zvučných evropských klubů. Uvidí se, zda zůstane.

Variantou místo Juráska na krajní pozici by mohl být i nově příchozí Conrad Wallem. Třiadvacetiletý Nor zvládne plno pozic. „Hráči jako on se nám líbí. Je schopný hrát halvbeka zprava i zleva, středového hráče osmičku, šestku, krajního obránce, křídelníka. Všechny tyhle posty za sezonu prostřídal, Je obounohý, moderní typ hráče v ideálním věku," upozornil Trpišovský, že s Wallemem může počítat prakticky kamkoliv.

Druhá čerstvá akvizice z Norska bude potřebovat čas. Stoper Sheriff Sinyan je zraněný, objevit na hřišti se má až někdy v průběhu podzimu, podle odhadů sešívaných v horizontu tří měsíců. Okamžitou pomoc ve středu obrany, ať už v systému se dvěma, nebo třemi stopery může být Tomáš Vlček. Dvaadvacetiletý odchovanec se vrátil z hostování v Pardubicích.