Matějovský? Geniální fotbalista, uznal po prohře s Boleslaví obránce ševců

S Boleslaví jsme nebodovali, a tak se teď musíme postavit ke zbytku sezony čelem. Nečeká nás v nadstavbě vůbec nic jednoduchého. Uděláme maximum pro to, abychom byli co nejdřív ohledně záchrany v suchu.

Rozhodně ne. V žádném případě nesmíme nic podcenit. Stačily by jeden či dva nevydařené zápasy, a už by byl psychický tlak mnohem větší. Já si přeju, abychom se v čele skupiny o záchranu udrželi a vyhráli ji.

Bude to mimořádně obtížný duel, avšak rozhodně nesložíme zbraně dopředu. Budeme se v Edenu prát o co nejlepší výsledek. Kdyby se nám podařilo urvat v Praze plichtu, byl by to pro nás velmi cenný plusový bod.