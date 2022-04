Dramatický boj o titul pokračuje! Favorité nezaváhali, ligu dál vede Slavia

Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v Jablonci 2:1. Obhájce titulu poslal v 31. minutě do vedení Ivan Schranz po obrovské chybě brankáře Jana Hanuše a v 84. minutě přidal po dalším zaváhání domácí defenzivy pojistku Stanislav Tecl. O tři minuty později už jen snížil střídající Jan Krob.

Fotbalisté Plzně doma porazili Ostravu 2:1 a zvítězili po třech remízách za sebou. Svěřenci trenéra Michala Bílka z druhého místa tabulky dál ztrácí bod na vedoucí Slavii. Ve 31. minutě otevřel skóre Jhon Mosquera, po hodině srovnal vlastním gólem Milan Havel, ale krátce nato Viktorii vrátil vedení Pavel Bucha. Západočeši mají utkání před koncem základní části jisté, že do nadstavby půjdou nejhůře z druhé pozice.

Fotbalisté Hradce Králové porazili doma Olomouc 3:0 a drží se v tabulce na šestém místě, které by jim zajistilo postup do mistrovské části nadstavby. "Votroky" poslal do vedení v 38. minutě Jan Mejdr a ve druhém poločase se dvakrát trefil Daniel Vašulín. Východočeši neprohráli v soutěži pošesté za sebou a jsou před závěrečným kolem o bod před sedmou Mladou Boleslaví. Olomouc se propadla na desátou příčku.