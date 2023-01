Maximálně tři hostování z jednoho klubu do druhého. Armáda hráčů odjinud už nebude možná

„Omezení tří hostujících hráčů mezi dvěma kluby stejné soutěže si kluby odhlasovaly od sezony 2023/24. Mezi první a druhou nebo třetí ligou by počet hráčů zůstal volný v průběhu celého přechodného období, tedy do začátku sezony 2025/26, kdy končí lhůta od FIFA," vysvětluje Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta. Výjimky se vztahují na hráče do 21 let, také by vstoupily v platnost až od 1. července 2025.