Měl jsem zachovat větší klid, litoval Bucha, že při ligovém jubileu nedal gól

"Myslím, že brankář Hanuš nějak šel dopředu na jednu ze stran. Měl jsem zachovat větší klid. Kouknout se na gólmana, co dělá, a řešit to spíš technicky, ne takhle razantně," uvedl pro O2 TV Bucha.

Jeho tým měl i další vyložené šance, v té největší trefil střídající Tomáš Chorý po hodině hry tyč. "Co nám chybělo? Štěstí, klid, nedokážu říct přesně. Bohužel nám to tam dnes nespadlo. Doufejme, že jsme si to schovali na příští zápas (se Slavií)," řekl v klubové nahrávce pro média Bucha, jehož tým vede tabulku o čtyři body před Slavií, která má k dobru nedělní utkání proti Českým Budějovicím.

V Jablonci nastoupil do svého jubilejního utkání v lize. Za 100 zápasů v nejvyšší soutěži dal 20 branek. "Jsem za tu stovku rád, doufám, že v tom budu dál pokračovat. To znamená, že budu dál hrát, budu zdravý a bude mě to bavit," uvedl Bucha, jenž si prvních pět ligových startů coby slávistický odchovanec připsal za tým z Edenu, ale pak se s Pražany nerozešel v nejlepším.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Fotbalista Santos Gonzaga z Plzně.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Jako tradičně v zimním období se v Jablonci hrálo na těžkém terénu. "Nedovolilo nám to hrát fotbal po zemi a víc se dostat do kombinace a k držení balonu. Ale na to jsme se celý týden připravovali. Věděli jsme, že tady takový terén bude a přizpůsobili tomu hru. Neovlivnilo nás to a hráli jsme to, co jsme chtěli," prohlásil Bucha.