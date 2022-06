Miluju tlak a boj o titul. Priske si ve Spartě věří, data mu odhalí varovné signály

S Midtjyllandem jste v roce 2020 v play off Ligy mistrů vyřadil Slavii. Věříte, že tak budete mít cestu do srdcí fanoušků Sparty snazší?

O rivalitě mezi pražskými kluby vím. Nechci mluvit o Slavii, i když s ní mám dobrou zkušenost. Všechno se teď točí kolem Sparty, abychom vyhráli všechny zápasy. Snad si získáme přízeň všech fanoušků. Není to o mně, Tomášovi Rosickém, ale o nás jako o týmu. Už lidé z vedení mi ukázali, že to bude týmové úsilí. Na to se těším.