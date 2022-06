Rosický: Nedůvěra vůči cizinci tady bude vždycky, Priske je ale silná osobnost

Fotogalerie +10

Pořídili si trenéra z ciziny v naprostém utajení. Někdejší kouč Midtjyllandu a Royalu Antverpy podepsal na Letné dvouletou smlouvu. Kromě Priskeho mluvil Rosický z potenciálních kandidátů už jen s Adrianem Guľou, bývalým koučem Plzně.

Brian Priske teprve před týdnem skončil v Antverpách. Jednání s ním tedy musela být rychlá akce...

Žádná svižná akce, určitě ne. Briana znám dobře a sledoval jsem ho už od doby, kdy vyhrál titul s Midtjyllandem. Již dříve věděl, že v Antverpách po sezoně skončí. Vím, jaký typ trenéra jsme hledali, jakým stylem chceme hrát. On k nám tím vším zapadá. Když se otevřela možnost ho získat, tak jsme ho oslovili. Řešil jsem to, ale rychlá akce v žádném případě.

Jednání jste každopádně výtečně utajili.

Nechtěli jsme nic utajit, nebyl to cíl. Pracovali jsme tak, abychom Briana získali. Věděli to lidé okolo mě. Že všechno zůstalo v klubu, je důkaz, že se na ně mohu spolehnout.

Pokud jde o hledání nového trenéra. Kladli jste důraz především na změnu?

Chci, aby přišel s tím, na co je zvyklý. A prezentoval se hrou, jakou předváděl předtím. Jeho styl zapadá do naší klubové filozofie, chceme ho udržet. Věřím, že se to ukáže i na trávníku.

Možností bylo jistě víc. Kolik trenérů jste měli v užším výběru?

Podobně jako u hráčů, tak jsme měli užší okruh trenérů, které jsme sledovali. Ve finální fázi jsem osobně mluvil jen s trenérem Guľou a s Brianem.

O českém trenérovi jste tedy neuvažovali?

Moc jsem nerozděloval Česko a zahraničí. Důležitý byl profil člověka, jeho styl hry a práce.

A jak chcete hrát?

Chceme se prezentovat moderním stylem. Hrát rychle, mít míč na kopačkách, být rychlí a organizováni. Tak to měl Brian v Midtjyllandu, to bychom chtěli i my na Spartě.

Změna způsobu hry může trvat nějaký čas, mohou přijít porážky. Poskytnete trenérovi i v takovém případě dostatečnou podporu?

Může se stát, že to chvíli potrvá. Okolo Briana chceme vytvořit tým lidí, kteří jej budou maximálně podporovat, aby byl v komfortu. Přivede si třeba analytika, na kterého je zvyklý. Cíl vyhrát titul tady vždycky bude. Všichni víme, jak vypadá moderní fotbal. Dobrý příklad je Liverpool, který se herně posouvá, i když je tam stejný trenér dlouho. Progres tam je vidět. Jde o stálý vývoj, rozvoj a týmový výkon.

Jaký je Priske jako člověk?

Brian je pracovitý, má silnou osobnost. Byl vždy výborně připraven na všechny okolnosti a věci, o kterých jsme diskutovali. Je to bývalý fotbalista, charakterní člověk a velký profesionál.

Když byl ve Spartě poslední zahraniční trenér Stramaccioni, přišlo mnoho zahraničních hráčů a nastala spousta změn. Dáte si pozor, aby jich teď nebylo příliš?

Brian je o poslední zkušenosti se zahraničním trenérem informován. Můj cíl je nyní spolu s ním vytvořit silný tým kolem něj, abychom byli všichni na jedné vlně, aby tým nebyl vyloženě velký. Chci, aby se vytvořilo úzké pouto spolupracovníků, kteří budou na stejné ose.

Stramaccioni končil v březnu 2018. Věříte, že se české prostředí od té doby v otázce přijetí zahraničního trenéra posunulo, nebo stále cítíte nedůvěru vůči takovému kroku?

Budeme jí čelit vždy. České prostředí je konzervativní ke všemu novému. Datové analýzy a analytické věci, které Brian chce využívat, jsou v evropských klubech běžné. Chceme se k nim řadit i my. Třeba denní monitoring hráčů je otázka peněz. Něco se dá zrealizovat, něco ne. Ti nejlepší se neustále vzdělávají, v tom jsme u nás trochu pozadu. Tím nemířím na trenéry. Někteří se samozřejmě mohou cítit uražení, někteří se zamyslí a pomůže jim to v dalším vývoji. Chci říct, že trenérů i hráčů máme v zahraničí málo. Na něco to ukazuje.

Dokáže se současný kádr podvolit novým požadavkům i na úkor svých individuálních ambicí?

Kádr se trochu obmění, přijdou noví hráči. Máme nového trenéra, který přinese do kabiny novou energii a atmosféru. Je to jednoduché, kdo se mu nepodvolí, tak nemůže hrát.

Jak jsou na tom hráči s angličtinou, kterou Priske bezvadně ovládá?

Může to být problémem. Máme však mnoho mladých hráčů, střední generaci a podobně, která je jazykově dobře vybavena díky sociálním sítím nebo různým playstationům. (úsměv) Pokud jde o fotbalový jazyk, půjde to rychle. Našim hráčům angličtina jen prospěje.