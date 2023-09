Místo na lavičku do branky. Dopadlo to super, radoval se Fryšták z vítězství nad rivalem

„Dopadlo to naprosto super. Dobře víme, jak moc si naši fanoušci výhry nad Zlínem považují. Bylo hrozně hezké vidět to nadšení. Zvlášť když jsme předchozí dvě ligová utkání na našem stadionu příliš nezvládli,“ připomněl domácí nezdar s Olomoucí a plichtu s Mladou Boleslaví, která na Slovácku dohrávala jen s devíti fotbalisty.

Pro Fryštáka to už byl třetí soutěžní duel v průběhu uplynulého týdne. Minulý víkend totiž nastoupil za béčko Slovácka v utkání MSFL v Třinci a ve středu pomohl prvnímu týmu k hladkému postupu v Českém poháru na stadionu divizní Hlubiny. „Byl jsem v zápřahu a rozchytaný. To mi v zápase se Zlínem přišlo velice vhod,“ pochvaloval si člen českého národního mužstva do 20 let, které v roce 2007 vybojovalo na mistrovství světa v Kanadě stříbrné medaile.