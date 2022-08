Mistr v ráži! Posilování nekončí, Bassey další novou tváří Plzně

Jakmile si postupem do play off Ligy mistrů zajistili přibližně 300 milionů korun, pořádně se na trhu rozšoupli. Fotbalová Viktoria Plzeň vítá ve svém kádru útočníka Fortune Basseyho, který přichází z maďarského Ferencvárose na roční hostování s následnou opcí. Bývalý hráč Českých Budějovic přichází pouhý den poté, co se novými viktoriány stali obránce Václav Jemelka a křídelník Erik Jirka.

Foto: Michal Bártík/Dynamo České Budějovice Fortune Bassey v dresu Českých BudějovicFoto : Michal Bártík/Dynamo České Budějovice

