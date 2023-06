Mistrovskou sezonu protrpěl, teď Pešek hlásí velký návrat. Titul je jen začátek, věří

Uvažoval o operaci v zahraničí, nakonec se však svěřil do rukou domácím odborníkům.

Zraněný Jakub Pešek ze Sparty Praha míří do šatny v Mladé Boleslavi.

„Nikdy jsem neměl tak těžké zranění, takže jsem poznal více tělo a věnuju se mu víc už od malinkých věcí. Je to důležité, abych takovým zraněním předešel. Více se věnuju protahování a cvikům. Řeším třeba i vložky do bot, abych předešel všemu možnému. Nejsou tak drahé, mně pomáhají, mám trochu plošší nohy. Dřív jsem to neřešil, třeba jsem se kvůli tomu i zranil, nevím," líčí Pešek, jemuž v sobotu bude rovných třicet.