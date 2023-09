Moc emocí, není to důstojné derby, je sparťan Panák zklamaný

Je to spíš o tom, že jsme spokojeni s bodem. Prohrávali jsme, tahali za kratší konec, měli jsme k němu dál. Takže bod bereme. Sice jsme do Edenu jeli vyhrát pro tři body. ale po průběhu zápasu remízu bereme.

Souhlasím. Myslím si, že co jsem hrál, celkově každé derby provází strašně moc emocí. Ubírá to svátku fotbalu, jak se všude prezentuje. Přijde mi, že fotbalu je tam nejmíň. Je těžké najít balanc - být namotivovaný, a přitom hrát fotbal.

Řešili jsme, že si nepřejeme, aby dělbuchy a cokoliv jiného lítalo z kotle do lidí, pak může dojít ke zraněním. Sklouzne to mimo fotbal, což není úplně to, co chceme.