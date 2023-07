Na Hané kvůli prudkému dešti bylo přerušeno. Sudí rozhodl správně, shodli se všichni

O deset minut dříve, to Olomouc vedla 2:1, přišel prudký déšť, který stále sílil. Domácím jakoby, vlil krev do žil. V 66. minutě po špatném odkopu gólmana Lapeše přidal Navrátil střelou ze 40 metrů do prázdné brány třetí, uklidňující gól a Hanáci dál pokračovali v náporu.

Jenže na hřišti plném vody míč zůstával stát a tak rozhodčí hru přerušil. Po pětadvaceti minutách, kdy déšť zeslábl a vodu trávník z velké části pohltil, se pokračovalo. A Sigma duel dovedla do vítězného konce.

Přerušení aktéři zápasu vnímali různě. „Byl to nešťastný moment. Jsem ale rád, že rozhodčí tak rozhodl. Byly tam kaluže, balon se sotva kutálel. O to však nejde. Šlo o to, aby se žádný z hráčů nezranil. Navíc by to možná vedlo i k červeným kartám. Sudí prostě chránil zdraví kluků a to je dobře," mínil trenér Karviné Tomáš Hejdušek.

V táboře Sigmy radost z neobvyklé situace neměli. „Nebylo to příjemné a pro nás špatně. Hrálo to proti nám. Když vypadnete z tempa, vedete a máte se do toho znovu rychle dostat, to není jednoduché. I kluci to chtěli dohrát bez přerušení," uvedl kouč Hanáků Václav Jílek s tím, že něco takového zažil vůbec poprvé.

To záložník Jan Navrátil v dresu Slovácka proti Teplicím hrál za hustého sněžení. „Tehdy to byla větší katastrofa. S fotbalem to nemělo nic společného. Dnes bych určitě přivítal, kdyby se hrálo i v té průtrži. Vedete, musíte do kabiny, ztuhnete. To není dobré. Na druhé straně, sudí to vyhodnotil dobře. Byla by to bitva, šlo by o zdraví," připustil.