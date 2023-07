Mohl jsem dát gólů, jako za celou minulou sezonu, smál se olomoucký Navrátil

Odehráli jsme velmi kvalitní zápas. Co jsme si v kabině řekli, to jsme plnili. Za stavu 2:0 jsme sice smolně inkasovali, ale nezatřáslo to s námi. Naopak, potvrdili jsme to třetím gólem a zaslouženě vyhráli," mínil čtyřiatřicetiletý fotbalista.

Pojistku Sigmě zajistil v 66. minutě. Předtím ale mohl skórovat minimálně třikrát. „Říkal jsem si, že jsem dnes mohl dát gólů jako za celou minulou sezónu. Nakonec jsem rád za ten jeden. Šance jsem měl ale vyřešit jinak, aby to skončilo v bráně. V prvním případě, ač to nevyšlo, jsem nic neudělal špatně. Další dvě příležitosti, to měly být góly. Nic mě neomlouvá. Chudák Honza Vodháněl, který mi na ně nahrál. Balóny od něj byly excelentní. Při tom přerušení jsme se už trochu špičkovali. Něco mu budu muset za to dát," smál se Navrátil.

Při klíčové situaci však zachoval chladnou hlavu. „Nejprve jsem viděl rozběhlého Chvátala a chtěl mu to dát. Pak jsem se podíval na postavení obránce, zkusil to a vyšlo to. Na hřišti jsem se cítil dobře a i přes ty předchozí nezdary v koncovce jsem si věřil, byť nešlo o jednoduchou situaci. A měl jsem i štěstí," podotkl.

Kouč Václav Jílek počínání zkušeného harcovníka vnímal s nadhledem. „Říkal jsem si Honzíku, to jsi celý ty. On dlouho čelí kritice, že se moc neprosazuje. Dnes klidně mohl dát pět branek. Tým mohl být jinde, on také. Pracoval však dál a vrátilo se mu to. Tři tutovky nedal, ale se trefil parádně. Musel si to prostě odpracovat," uvedl.

S výhrou svého týmu i předvedenou hrou byl však spokojen.