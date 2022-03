Na penaltu jsem si věřil. Gólman to vystihl, sypal si popel na hlavu olomoucký Zmrzlý

S jakým záměrem jste se k pokutovému kopu postavil?

Byl jsem dopředu rozhodnutý, že to kopnu na stranu, kam jsem to i dal. Na gólmana jsem se vůbec nedíval. Vystihl to, přečetl. Bohužel. Věřil jsem si, a byl jsem i určený. Mrzí to, kdybych se trefil, zápas by nepochybně dopadl jinak.

Nechyběla vaší střele větší razance?

Chtěl jsem to hlavně umístit co nejblíže k tyči. Spíše technicky, než to urvat ranou. To není úplně můj styl kopání penalt. Víc k tomu nemám, co říct.

Gólman Klokanů tvrdil, že měl indicie, jak to kopete. Máte to tak naučené?

Naučené, nevím. To měl zřejmě ještě z dorostu. Penaltu jsem snad dva roky nekopal.

Zdá se, že penalty jsou pro Sigmu zakleté? V poslední době jste jich zahodili pět...

Vypadá to tak. Musíme to už nějak zlomit, i v samotné hře. Tyčky, břevna! Však to vidíte. Chybí nám kousek štěstí, abychom to do brány dotlačili. Jak jsme ho měli na začátku sezóny, tak se k nám teď obrací zády.

Zahrávali jste také dvanáct rohů, a i z nich s výjimkou střely Víta Beneše do tyče jste při nich nebezpeční příliš nebyli. Jak jste to vnímal?

Líbily se mi určitě více než před týdnem s Teplicemi. V předchozích zápasech jsme je kopali špatně, hlavně já, ale dnes to bylo lepší. Alespoň to přeletělo prvního hráče a nějaké závary z toho byly. I ta tyč poté, co to kopal Juraj Chvátal. Chyběl kousek.

Z duelů s Teplicemi a Klokany jste očekávali šest bodů, ale máte jen dva?

Je to velké zklamání. Jednoznačně! Když se to nepodařilo s Teplicemi, chtěli jsme vyhrát dnes s tím, že se docvakneme nahoru a utečeme spodku.

Z šesti jarních mistrovských zápasů jste skórovali jen v jednom. V čem je problém? Chybí vám sebevědomí, máte v koncovce strach?