Na základní sestavu jsem čekal dlouho a chci se v ní udržet, říká Slovák z Baníku Rigo

Výhrou 2:0 nad Mladou Boleslaví se výborně naladil na reprezentační přestávku, v níž slovenského fotbalistu čeká ve čtvrtek v Uherském Hradišti přípravný zápas proti českému výběru do 21 let. „Snad se nám podaří v tom zápase Česko zlomit,“ řekl plynulou češtinou talentovaný rodák z východoslovenského Popradu.

Máte výbornou češtinu, i „ř“ vám jde skvěle. Piloval jste ho dlouho?

Šest let, co jsem v Česku. Už jsem se to celkem naučil (smích), protože v Česku se snažím mluvit česky. A když se bavím se Slováky, tak mluvím zase slovensky. Na Slovensku mě trochu tlačí, ať mluvím slovensky pořád, ale už jsem si tady zvykl mluvit česky, takže přepínám.

Zvykl jste si už i na Ostravu a její fanoušky?

Kluci mi po mém příchodu říkali, že v Ostravě jsou diváci jiní než v ostatních klubech. Ale jsem rád za to, jací jsou. Prožívají všechny zápasy a když vyhrajeme, je na stadionu skvělá atmosféra. Doma se nám teď daří, i díky tomu se tady cítím výborně. Přestěhoval jsem se sem i s přítelkyní a Ostrava se nám líbí.

Fandové Baníku umí dát jasně najevo, když nehrajete podle jejich představ, že?

Jo jo, slyšeli jsme to v prvním poločase zápasu proti Českým Budějovicím (z ochozů se ozýval pískot i skandování My chceme Baník!). Ale pak viděli, že i dobrým druhým poločasem se dají vyhrávat zápasy.

Doma jste vyhráli třetí utkání za sebou (Hradec Králové, České Budějovice a Mladá Boleslav, vše 2:0). Cítíte se doma hodně silní?

Určitě se doma cítíme lépe než venku, kde jsme zatím nebodovali (Liberec 1:3, Plzeň 1:3, Slavia 0:1). Fandové nás ženou dopředu, i venku máme hodně slušnou podporu, za což jsme upřímně rádi.

Na svém hřišti jste zatím nedostali ani gól. Čemu to přisuzujete?

Soustředíme se hlavně na defenzivu, protože když nedostaneme gól, tak neprohrajeme. A v útoku se spoléháme na naše útočníky, že jim to tam nějak spadne. Zase to vyšlo. Doma se cítíme opravdu dobře. Jsem rád za další vítězství a i za svou premiéru v základní sestavě. Čekal jsme na ni poměrně dlouho a jsme rád, že to tak skvěle dopadlo.

Netrápilo vás, že jste musel čekat na místo v základní sestavě až do sedmého zápasu sezony?

Snažím se na sebe nepouštět nějaký tlak a když jsem šel do hry jako střídající hráč, snažil jsem se přinést do utkání něco svého. Asi se mi to dařilo, proto jsem teď hrál od první minuty.

Nervozita vás nesvazovala?

Nebývám úplně nervózní. Vlašim, kde jsem hostoval, mi toho v tomto směru v minulých dvou sezonách dost dala. Prostě hraju svou hru a snažím se ukázat kvalitu i v první lize.

Začínáte v lize. Jak se cítíte?

Upřímně výborně. Je tady oproti druhé lize v hledišti hodně lidí a užívám si to.

Byl jste hráčem Slavie, v jejímž dresu jste odehrál své první ligové utkání v Česku. Nemrzí vás, že jste se tam neprosadil více?

Ve Slavii bych nedostal tolik prostoru jako tady, tam je o hodně větší kvalita. Jsem teď hráčem Baníku a snažím se tady prodrat do základní sestavy. Na nic jiného nemyslím.

Ze Slavie v létě společně s vámi přišli do Baníku také Jakub Markovič a Ewerton. Držíte pospolu?

Ne, nejsme žádná zvláštní skupinka. Držíme pohromadě všichni, je tady dobrá parta.

Uvidíme vás ve čtvrtek v Uherském Hradišti při utkání jednadvacítek Česka a Slovenska?