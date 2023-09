Osm výher nad Zlínem z deseti zápasů. Pro mě je nejvíc radost fanoušků, tvrdí kouč Slovácka Svědík

Jeho tým do utkání se Ševci dobře vstoupil. „Jenže jsme soupeřovu branku v prvním poločase příliš neohrožovali. Z pěti ran nemířila žádná mezi tyče. O přestávce jsem klukům v kabině říkal, že už to chce trefit zařízení. Po pauze jsme si vynutili ještě větší tlak a já jsem věřil, že je jen otázka času, kdy se v koncovce prosadíme. Povedlo se to Havlíkovi, který má vynikající levačku. Tentokrát však přidal ještě chytrost,“ pochválil Svědík zkušeného záložníka za přesnou technickou střelu.