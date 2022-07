Sparťan Kuchta poprvé u zpovědi! Reprezentant už tuší, co bude velkou zbraní Letenských

Jak jste spokojený s tím, jak klape souhra s novými spoluhráči?

V prvním utkání jsem ukázal, že si dokážu chodit pro balony a třeba je sklepávat. Za mě chodí druhá vlna ze zálohy. Dokážu vycítit, kdy mám jít proti soupeři a kdy jít za něj. Myslím, že když to ještě vyladíme, bude to velká zbraň.

A co říkáte na to, že Sparta angažovala zahraničního trenéra?

Zkušenost s trenéry z ciziny mám. V Lokomotivu jsem zažil hned dva, takže to pro mě není velká neznámá. Jsem na něco zvyklý, na jejich náturu. Za sebe říkám, že je jedině dobře, když se takhle český klub rozhodl vzít zahraničního trenéra.

Jaký dojem na vás udělala vaše první zahraniční štace v moskevském Lokomotivu?

Bylo to všechno více profesionální. Po zápase byly tréninky na jiné úrovni. Dobudovalo se tam tréninkové zázemí, to bylo na skvělé úrovni. Ale pozor, když jsem viděl, kolik práce se odvedlo ve sparťanském centru na Strahově, tak jsem zíral. To muselo stát spoustu lidí hodně času, aby se to tak krásně vybudovalo. Takové zázemí tady nemá nikdo, máme veškerý komfort.

Když jste zamířil do Sparty, vybavil jste si v paměti souboj o korunu Krále střelců s Adamem Hložkem?

Tehdy jsem to hodně vnímal až před posledním kolem. Zvláště, když za mnou tehdy kluci přišli a říkali, že Adam dal čtyři góly. Já byl ve smrti a říkal, že mi to přece nemůže uniknout. Dopadlo to nakonec dobře, o první místo jsme se rozdělili. Bylo dobře, že se Adam dostal do pohody.

S obrovským talentem českého fotbalu už si na Letné nezahrajete. Mrzí vás to?

Hodně toho pro Spartu odvedl, nějakou stopu tu zanechal. Pro jeho vývoj je určitě skvělé, že přestoupil do Německa. Samozřejmě, že když jsem teď ve Spartě a chceme být úspěšní, tedy chceme hrát na nejvyšších příčkách, tak by nám k tomu mohl pomoci. V tomhle směru je škoda, že nezůstal. Ale jak jsem řekl, že pro jeho vývoj je skvělé, že šel do Leverkusenu.

Momentálně jste na soustředění v Rakousku, kde dostáváte do těla. Jak během volna relaxujete?

Hlavně odpočinkem, snažím se spát. A taky koukám na české seriály a filmy. V Moskvě mi to nešlo, tak to doháním. Naposledy jsem si pustil třeba Pelíšky, to nikdy neomrzí

Když jste doma v Česku, pořád platí, že je vaším koníčkem chov slepic?

Věnuji se hospodářským zvířatům, chytlo mě to, když jsem byl malý. Geny se probudily. Manželka mě podporuje, stejně jako rodina. Máme zázemí, můžu si dovolit chovat zvířata. Přijedu z fotbalu, jsem unavený, ale dokážu u zvířat trávit klidně přes hodinu, vyčistím si tak hlavu.

Už některý z hráčů projevil zájem o vajíčka?