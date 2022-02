Náhrada za Chaluše přišla ze Sparty! Liberec posílil Štetina

„Je to pro mě samozřejmě změna, ale pevně věřím, že svými dobrými výkony pomůžu jak mužstvu, abychom se posunuli v tabulce výš, tak sobě," říká Štetina. Obránce se velmi dobře zná s koučem Liberce Lubošem Kozlem, pod kterým v barvách Dukly odehrál přes sto zápasů.

„Byl to ten hlavní důvod, proč jsem zvolil právě Slovan a jsem moc rád, že jsem tady," přiznal rodák z Nitry.

Do Liberce přichází jako půlroční záskok za stopera Matěje Chaluše, který přestoupil do švédského Malmö. Na modrobílém dresu by měl důrazný zadák nosit i stejné číslo jako Chaluš „37".