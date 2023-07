Napěchovaný útok Boleslavi. Nový trenér vymýšlí varianty, pomohl Kušejovi

Kdo všechno tvoří modrobílou letku? Rychlonohý a energický Vasil Kušej, jenž zaznamenal za poslední půlrok v Boleslavi veliký progres. Univerzální pracant Tomáš Ladra. Vytáhlý a elastický Lamin Jawo. Důrazný Matěj Pulkrab. Júsuf Hilál, schopný hráč do pokutového území. Nadějný a stále se rozvíjející Lukáš Mašek. Na šanci bude čekat talentovaný Matyáš Vojta. „Každý útočník má něco specifického, je v něčem nadstandardní," uvědomuje si Kulič.

Bude na něm a jeho trenérském štábu, aby vybral správné hráče a zvolil vhodnou strategii. Možností má dost, může být kreativní a sestava Středočechů variabilní. „Základní kostru máme," zmiňuje nováček mezi ligovými kouči. „Je potřeba si ještě nějaké útočné varianty vyzkoušet a pak dobře vybrat. Budeme reagovat na soupeře, na to, jestli budeme hrát doma nebo venku. Tam to založíme na větší rychlosti, doma zase třeba můžeme hrát na dvě věže," naznačuje varianty sedmačtyřicetiletý stratég.

Nabízí se, že by Boleslav nastupovala se dvěma klasickými útočníky, ostatně v posledních dvou přípravných zápasech proti druholigové Vlašimi (2:3) a polské Cracovii (1:1) tuhle formaci Kulič zkoušel od první minuty s Jawem a Pulkrabem. Kušej, Ladra nebo Mašek jsou flexibilní, můžou hrát i jinde. „Je to výhoda, univerzálů je nás víc," přitakává Ladra. A servírovat balony střelcům před sebou by měl stále obdivuhodně vitální matador Marek Matějovský. „Hraje se mi s ním nejlépe," podotýká Ladra.

Rychlý fotbal ve Fortuna lize předvádějí Slavia, Sparta, Mladá Boleslav i Pardubice. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Sám vnímá, že na každém tréninku se hraje o flek. „Všichni vidíme, že je nás hodně. A všichni se snažíme a makáme. Ale konkurence je zdravá, já ji vítám. Všichni to bereme tak, jak to je. Uvidíme, kdo půjde do prvního mistrovského utkání," přemýšlí šestadvacetiletý rodák z České Lípy už směrem k otevíracímu duelu sezony proti Jablonci, který je na programu příští neděli (23. července).

Ač nikdo nemá místo jisté, po raketovém průlomu na jaře a mistrovství Evropy jednadvacítek by měl mezi tahouny patřit Kušej. „Klobouk dolů před ním. Přišel z druhé ligy z Prostějova a hned nám pomohl. Je jen na něm, jak bude makat dál. Myslím, že má před sebou velkou budoucnost," chválí spoluhráče Ladra.

Mladoboleslavský Vasil Kušej si říká o velké angažmá. Debata v pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Kulič dravci, který prošel mládeží Dynama Drážďany, pomáhal speciálně ještě v roli asistenta. „Vasilovi jsem v něčem pomohl, ale je to hlavně jeho práce a kvalita. Naše pomocné tréninky jsou jen kostička v celé mozaice. Když útočník dobře pracuje, samozřejmě se posune dál," odmítá kouč přehnané zásluhy na Kušejově růstu.

Nováčky v kádru jsou Júsuf a Pulkrab, odešel Milan Škoda. „Oba jsou kvalitní útočníci do vápna, zabijáci. Pulkyho znám dlouho, vyrůstali jsme spolu v reprezentacích. Jusy je zase pohodář. Zapadli výborně. Věřím, že to bude klapat," popisuje Ladra.

Foto: FK Mladá Boleslav Boleslavský ofenzivní fotbalista Tomáš Ladra při střelbě na tréninku.

Sám dal v minulém ligovém ročníku sedm branek, dosud nejvíc v kariéře. „Hodně jsme se na to v tréninku zaměřili. Snažím se jít do zápasů v klidu, ale gólů mohlo být určitě víc. Pro nadcházející sezonu jsem si dal vyšší cíle než sedm branek. Ale minulou sezonu jsem to bral," říká muž, jenž se stal na začátku přípravy šťastným otcem.