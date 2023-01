Napodobitel Ronalda míří zpátky do Liberce

„Už odmala je Ronaldo mým vzorem. Skoro na každém tréninku to zkouším jako on. Ale už to kopu i podle sebe," vykládal na podzim před rokem a půl. „Tupta tenhle kop umí, trefuje to tak i na tréninku, nebyla to náhoda," tvrdil jeho tehdejší spoluhráč, gólman Milan Knobloch.