Specialista na vítězné góly? Hložka a Kuchtu trumfl liberecký Tupta! Cenný hráč, libuje si Kozel

„Dnes jsem od první chvíle měl v hlavě, že to chci napravit a povedlo se mi to. Věřím, že jsem Spartu vynahradil tím, že jsem dal důležitý gól a klukům tento důležitý zápas pomohl vyhrát," poznamenal Tupta.

„Doufal jsem, že to promění. Cením si i toho i z toho důvodu, že gól padl po krásné akci už od založení. Výborně provedené. Za takové góly jsem jako trenér vždy rád," pověděl Kozel.

Tupta hostující pod Ještědem z Hellasu Verona je aktuálně nejlepším střelcem Severočechů. Přitom proti „votrokům" nastoupil v základní sestavě teprve počtvrté od svého příchodu k Nise v polovině srpna. A před měsícem ho kouč Luboš Kozel dokonce na chvilku přeřadil do béčka, protože nebyl spokojen s jeho defenzivní činností.

„Je to i o jeho práci. V jedné chvíli nebyl v nominaci a přistoupil k tomu nejlépe, jak k tomu hráč přistoupit může a ono ho to odmění. I když ještě třeba není na té své nejlepší pozici, zvládne to a mužstvu pomůže. Samé klady," uzavřel spokojený Kozel.