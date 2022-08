Náš problém je, že nedáváme góly. Tým ale není mrtvý. Zvedne se, věří olomoucký kouč Jílek

„Bod je pro nás málo. První poločas byl podle našich představ. Skvělé nasazení, spousta velkých šancí. Zaslouženě jsme vedli. Nezachytili jsme sice vstup do druhé půle, a dostali nešťastný gól po teči Ondry Zmrzlého, ale celkově jsme se rvali a vytvářeli si i pak brankové příležitosti. V přesilovce to byla hra na jednu bránu. Nejsme však schopni dát víc než jeden gól, a to je náš problém," věděl lodivod Hanáků Václav Jílek.

Panice však stále nepropadá. „Bohužel, fotbal nám teď dává tvrdé direkty. Výkon, co jsme dnes předvedli, je ale pro mě známkou, že mužstvo není mrtvé. Jen odhodlání a chuť vyhrát, nestačí. Musíte do toho dát i rozum a fotbalovou kvalitu. Ve finální fází jsme však udělali věci, co nebyli správné a na deset minut jsme vypadli z utkání a byli za to potrestáni. Jsme ale přesvědčen, že se z toho zvedneme, a když na dnešek navážeme, příště v Pardubicích za to budeme odměněni a dovezeme tři body," dodal.