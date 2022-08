Slavia deklasovala Teplice a jde do čela! Vládla i Plzeň, další šok pro Baník

Moravské derby mezi Baníkem Ostrava a Zbrojovkou Brno v prvním poločase nabídlo nezáživný fotbal bez větších šancí. První důležitý moment utkání tak přišel přesně po hodině hry, kdy si na přesný centr naskočil Daniel Smékal a poslal domácí do vedení.

V opatrném prvním poločase zápasu mezi Mladou Boleslaví a Hradcem Králové přišel první důležitý moment až na jeho konci. Ve 41. minutě se v pokutovém území domácích výborně orientoval hradecký Daniel Vašulín a přes vybíhajícího Polačeka poslal Votroky do vedení.

Olomouc vstoupila do zápasu proti Liberci aktivně, když už v 10 minutě trefili krátce po sobě břevno hostující branky Jiří Spáčil a Ondřej Zmrzlý. Převahu korunovali Hanáci v 36. minutě, kdy se prosadil Mojmír Chytil a zajistil Olomouci poločasový náskok 1:0.

Úvod jako z říše snů měli fotbalisté Plzně proti Slovácku. Prakticky z první akce se Viktorka dostala od vedení. A klíčovou roli v něm hrála čerstvá posila úřadujícího mistra Adam Vlkanova, který přesnou přihrávkou našel Jana Kopice, který nedal Nguyenovi šanci a domácí tak vedli od 1. minuty 1:0. Druhou trefu si Plzeň schovala pro změnu do nastavení prvního poločasu. Bucha po Havlově asistenci zajistil čerstvému účastníkovi Ligy mistrů dvoubrankový náskok.

Svěřenci trenéra Svědíka vstoupili do druhého poločasu aktivně, ale ani jednu ze svých šancí nedokázali využít. A tak si slovo vzali znovu domácí, v 70. minutě se parádně trefil Mosquera a uzavřel skóre na konečných 3:0.

Slavia však dominovala i ve druhém poločase. Tecl, Kačaraba a Usor se postarali o to, že v 64. minutě svítil na světelné tabuli stav 5:0. Šestý hřebíček do teplické rakve pak ještě přidal v závěru Provod a svěřenci Jindřicha Trpišovského se po další jasné výhře vrátili do čela tabulky.