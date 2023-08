Naše střely jsou jako od dorostenců, zlobil se kouč Liberce Kozel

Zápas se vám s ohledem na jeho průběh asi nehodnotí snadno?

Jsem zklamaný. V první půli přes některé absence, chyběl třeba Christian Frýdek, jsme podali slušný výkon. Domácím jsme nedovolili vystřelit na bránu. V poli jsme asi byli lepší, i konstruktivní. Limituje nás však horší útočná fáze, tedy kvalita centrů, finální přihrávky, náběhy i zakončení. Kolikrát to jsou střely jako od dorostenců.

Třeba solidních centrů se vám pár ale podařilo.

Ano. Jenže to jsme zase nebyli tam, kde jsme být měli. Stoper Beneš v klidu odvrátí čtyři míče, přitom víme, kde je silný. Naopak, jeho slabin jsme neuměli využít. Naším záměrem bylo mít Ghaliho nahoře, abychom hráli více do rychlosti. Nevedl si úplně špatně, ale do koncovky se prakticky nedostal. Rozhoduje se v šestnáctkách a tam byli domácí lepší.

Právě, dostali jste dva góly. Kde byl v tomto směru problém?

Zápas jsme ztratili kvůli našemu vstupu do druhé půle. Nedokáži si vysvětlit, proč jsme začali tak pasivně. Bavili jsme se o tom, že musíme být aktivní, ale za pár minut tam byla dvě zakončení a z toho vyplynula i zbytečná penalta. No a pak, než jsme mohli zareagovat, jsme inkasovali ze standardky podruhé. Dvougólové vedení bylo pro Sigmu dostatečné. Uklidnila se a my neměli náboj na to, abychom s tím v závěru něco udělali.

Sigma často hrozila ze standardek. Zahrávala je tak dobře, nebo chyba byla na vaší straně?

Jsem naštvaný. Je za námi šest kol, my v nich dostali sedm branek a ze hry ani jednu. Všechny ze standardek. Víme, že je to naše slabina. Udělali jsme v sestavě změnu, když Matěj Chaluš a Marios Pourzitidis poprvé bránili osobně, protože jsme věděli o síle Beneše s Pokorným. Ukazovali jsme hráčům na videu, jakým způsobem si dělají blok, jak se uvolňují, dali jsme na ně to nejlepší, co máme z tohoto pohledu a stejně jsme z toho dostali gól a byla tam i další šance Beneše. Zase jsme si s tím nedokázali poradit. Je to zbytečné, jsou to laciné góly, kterými nás soupeři trestají.

Zmínil jste zraněného Frýdka. Jak to s ním vypadá?

Dal minule gól, byl u toho faulovaný, nikdo to neřešil. Bohužel, má zraněné koleno a nevypadá to, že by byl v nejbližší době k dispozici. Je to ztráta. On byl v koncovce v pohodě. V posledních dvou zápasech dal dva góly a přineslo nám to body.

Střelecky se zatím trápí například i slovenský útočník Ĺubomír Tupta?