Návrat Krále do Česka? Ve hře je dál Evropa

Fiasko. Krok, který nevyšel. Poslední měsíce v podání českého fotbalového reprezentanta Alexe Krále, který hostoval v anglickém West Hamu, se nepovedly. Angažmá u Kladivářů s koncem června odzvonilo, od té chvíle je volným hráčem a může si hledat angažmá. A to i bez vědomí Spartaku Moskva, jehož je hráčem. Král může využít klauzuli FIFA o ročním přerušení smlouvy. Na návrat do Čech to v současnosti nevypadá, ve hře je dál pět zahraničních angažmá.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Záložník české fotbalové reprezentace Alex Král. Archivní fotoFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Fanoušci v Česku, ale především anglického West Hamu se těšili, jak to v londýnském dresu rozbalí krajan Tomáše Součka a Vladimíra Coufala. Dva bývalí slávisté si na Ostrovech udělali skvělé jméno, jenže v případě Krále se nic podobného nekonalo. V Premier League odehrál záložník jedinou minuty, když už dostal šanci, šlo o anglickou pohárovou soutěž, nebo pak Evropskou ligu. Během herního paběrkování si pak o větší vytížení neřekl. A tak jej fanoušci zařadili místo mezi hvězdy na opačný pól popularity. Na fóru příznivců se hovoří o Královi jako o jedné z nejméně povedených posil poslední éry. I sám český reprezentační záložník rád udělá za působením ve West Hamu tlustou čáru. A protože se do Ruska, vzhledem k vojenské agresi na Ukrajinu, nikdo zpátky nehrne, hledá agent pro Krále nové angažmá. Návrat do Česka se ale nejspíš konat nebude. Ve hře jsou zajímavé fotbalové destinace. Možné je pokračování hráče v Anglii, zakotvit může podle ve Francii, Německu či Itálii nebo Turecku. I přes nepovedenou štaci tak má fotbalista z čeho vybírat. V zákulisí se spekuluje o tom, že nejblíže je působení v Turecku, to ale hráčský agent českého reprezentanta nepotvrdil.. FORTUNA:LIGA Pozadí přestupů Douděry a Ewertona do Slavie. Brazilce chtěl Krasnodar, Boleslav kvůli válce ani nejednala

