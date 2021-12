Návrat mu svědčí, Pešek ve Spartě válí! Nečekal jsem, že bude až tak vyčnívat, říká jeho bývalý kouč

„Myslím, že hodnocení Sport.cz sedí. Zaprvé za Jakuba mluví čísla, zadruhé se rychle adaptoval ve Spartě. Víceméně ke všemu přispěl i jeho postupový gól proti Rapidu, kterým se několikrát zaplatil. Nakonec se stal i výrazným hráčem reprezentace," říká trenér Pavel Hoftych, který Peška vedl dva roky ve Slovanu Liberec.

Udělal pod ním obrovský výkonnostní skok. V sezoně 2019/2020 vstřelil sedm gólů, v té minulé šest. Pro Hoftycha se stal Pešek nenahraditelným. Jeho rychlost a dynamika jsou na tuzemské poměry ojedinělé. A když k tomu začal sypat góly a asistence, byla jen otázka času, kdy po něm sáhne Sparta nebo Slavia. Rozhodl se pro Letnou, kde fotbalově vyrůstal, a odkud v roce 2014 odešel. Zvolil správně.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jakub Pešek v akci.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Na toto téma jsme se spolu tenkrát bavili. I já jsem viděl pro něj nejlogičtější variantu návrat do Sparty. Kdyby v ní dřív nepůsobil, jeho adaptace by byla složitější. Viděl kolem sebe kluky, kteří prošli akademií Sparty a byli schopní prosadit se v A-týmu. Věřil si, že to dá taky," uvedl Hoftych.

Nejlepší záložníci české ligy podle Sport.cz 1. Jakub Pešek (Sparta) 2. Nicolae Stanciu (Slavia) 3. Lukáš Masopust (Slavia)

„Jsem sparťan od dětství. Ať jsem hrál kdekoliv, zůstal jsem jím. Jsem za svoji cestu rád. Za trenéra Lavičky jsem dostal ve Spartě šanci v lize a v pohárech. Ale tým byl tehdy skvělý, moc prostoru bych nedostal. Proto jsem přijal nabídku z Českých Budějovic, bohužel jsme sestoupili. Myslím ale, že jsem se v druhé lize hodně vyhrál a nasbíral zkušenosti. A Liberec byl pak další skvělý mezistupeň. Myslím, že kdo chce uspět v tuzemské top trojce, tak právě Slovan je pro něj skvělou adresou," vyprávěl 28letý Pešek po kvalifikačním remízovém duelu s Walesem (2:2), ve kterém zaznamenal jednu branku.

„Je ve věku, kdy si všechno sedlo. Dozrál. Poslední dvě sezony v Liberci nabral sebevědomí. Ušel dlouho cestu, než se do Sparty vrátil. Ale upřímně, jsem překvapený, jak plynule do Sparty zapadl. Nečekal jsem, že bude až takhle vyčnívat. Moc mu to přeju," doplnil Hoftych.

Na současné Pešlově pohodě se podílí značně i zázemí. V létě se oženil, manželka Aneta ho maximálně podporuje. „Někdy si spolu svatbu připomínáme na fotografiích nebo na videu. Mám doma skvělé zázemí a chtěl bych manželce moc poděkovat. Jakmile opustím stadion, vůbec neřeším fotbal. A myslím, že jde o velice důležitou věc. Kdybych měl v hlavě pořád jen fotbal, moc by mi to nepomohlo," prohlásil Pešek, kterého kouč Jaroslav Šilhavý zařadil do výběru pro EURO. Na šampionátu si sice nezahrál ani minutu, ale už jen samotná účast na takové akci mu dodala další porci sebevědomí.