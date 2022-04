Sejk splnil slib a pak se modlil, aby nedostal červenou. Gebremu jsem se omlouval, přiznal

„Pro nás jde o hodně cennou výhru. Poslední tři zápasy jsme neuhráli ani bod a do Liberce jsme přijeli pro jakýkoliv. A jsem rád, že jsou tři, a ne pouze jeden," radoval se Václav Sejk.

U Nisy skóroval v 67. minutě po rohovém kopu. „Míč proletěl až na zadní tyč, kde jsme vyhráli souboj. Žák střílel a jen jsem nastavil nohu. Měl jsem to jednoduchý," popsal hráč hostující na Stínadlech ze Sparty svůj třetí gól v nejvyšší soutěži.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Václav Sejk z Teplic.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Slavit mohl už v polovině první půle, kdy z úhlu střílel do prázdné banky, jenže domácí obránci jeho střelu na poslední chvíli z brankové čáry vykopli. „Obral jsem domácího gólmana o míč, a pak jsem instinktivně z otočky střílel do brány, ale už v tu chvíli jsem tušil, že gól nebude. Míč jsem netrefil úplně ideálně a viděl jsem i liberecké hráče, jak tam dobíhali. Doufal jsem, že o sebe třeba zakopnout a nějak to tam zapadne. Chci se na to i podívat, jestli jsem neměl i jiný možnosti. Jestli tam nebyl Žito (Žitný) nebo Žák, kterým jsem to mohl připravit do prázdný brány a pak se jim když tak omluvit," poznamenal.

Výrazně na sebe upozornil ještě krátce po vstřelené gólu, kdy ostře fauloval Gebre Selassieho. A pak se modlil, aby rozhodčí Proske vytáhl jen žlutou kartu místo červené. „Doufal jsem, že červenou nedostanu. Celou dobu jsem se Gebremu omlouval a ptal se ho, jestli je dobrý. Věděl jsem, že jsem ho trefil, ale nevěděl, jak moc hodně. Nebylo to ode mě dobře, ale mám na tomhle styl hry založený. Do všech soubojů jdu na sto procent. A bohužel to někdy se mnou bolí. A někdy jako teď dost, proto mám asi tolik žlutých karet. Takhle to asi bude a zůstane. Omluvil jsem se mu a myslím, že dobrý," popsal moment.

„Je to furt mladý kluk, plný emocí. Navíc to byla akce u laviček, kdy nás slyšel, aby do toho šel. Teprve sbírá zkušenosti, takže tam jde třeba na dlouhou nohu, i když to nemá. A pak to vypadá hrůzostrašně. Nevím ale, nakolik procent ho trefil. I Gebre je chytrý hráč, takže to trochu přihraje," okomentoval Jarošík, který byl se Sejkovým výkonem spokojen.