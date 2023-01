Navrátilec ze Slavie prchnul, Kozel přivezl na ostrov posilu ze Sparty a čeká další

Pošmourné brněnské ráno rychle vyměnili za odpolední trénink zalitý sluncem. Fotbalisté Slovanu Liberec se vměstnali do jednoho letadla s týmy Zlína, Trnavy a Trenčína a vypravili se do dějiště Tipsport Malta Cupu. Těsně před odletem přišli o záložníka Christa Tiéhiho, který nabral opačný směr do Anglie. Novou očekávanou tváří je naopak brankář Hugo Jan Bačkovský.

Foto: fcslovanliberec.cz Fotbalisté Liberce během prvního tréninku na Maltě.Foto : fcslovanliberec.cz

Článek Valletta (Od našeho zpravodaje) - Navrátilec ze Slavie by byl pro Slovan cennou posilou. Trenér Luboš Kozel ovšem od začátku zimní přípravy tušil, že Christ Tiéhi v Liberci dlouho nezůstane. Jeho návrat měl vskutku jepičí život. Francouzský záložník jedná o přestupu do druholigového anglického Wiganu. „Ještě po sobotním tréninku se zdálo, že s námi na Maltu odletí. Jenže odpoledne se daly věci rychle do pohybu," líčí kouč Slovanu vývoj posledních hodin. Christ Tiéhi a Václav Jurečka v odvetě nastoupili na jiných pozicích. Proč?Video : Sport.cz, SK Slavia Praha Mužstvo se v neděli přesunulo na Moravu, odkud v pondělí ráno na středomořský ostrov odletělo. Ve výpravě už nechybí brankář Hugo Jan Bačkovský. Třiadvacetiletý gólman přišel do Slovanu ze Sparty na hostování s opcí. „Rádi bychom mužstvo dále posílili, takže doufám, že za námi ještě někdo další přiletí. A také budeme čekat na marody Červa s Prebslem, kteří zatím museli zůstat doma," avizuje Kozel. Zatímco v Brně byly ráno při příjezdu na letiště tři nad nulou, na Maltě je o 15 stupňů víc. Trenér už tady vedl ostravský Baník. #FCSL 👍 https://t.co/NYocDzQsoK pic.twitter.com/Jm3IoZyVdR — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) January 9, 2023 „Mám trochu výhodu, že vím, do čeho jdeme. Přijeli jsme za pěkným počasím, kvalitními terény i zápasy," říká kouč, jehož tým si zahraje s rakouským Tirolem, Trenčínem a na závěr ho čeká zápas o konečně umístění. Kozel si upevnil autoritu v kabině svým výkonem ve veteránském Silvestrovském derby. Vstřelil Spartě dva góly a byl vyhlášen nejlepším hráčem Slavie. „Zaregistroval jsem, že většina hráčů ví, jak derby dopadlo. Podstatné teď ovšem je, abych formu přenesl na ně," směje se trenér na úvod maltského soustředění. Kvůli účasti na Maltě přijde mužstvo o začátek prezidentských voleb. „Rozhodující stejně bude až druhé kolo, a to už doma budeme," nedělá si Kozel vrásky. FORTUNA:LIGA Tiéhi opět opouští Liberec. Míří do Anglie za svým slavným krajanem