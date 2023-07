Nebezpečný Tanko se utopil v ofsajdu. Obráncům uteče, nahrávky musíme vypilovat, zdůraznil trenér Baníku

„Tanko je na hrotu hodně nebezpečný, musíme ale tu přihrávku za obranu vypilovat, abychom ji měli ideálně načasovanou. Při jeho rychlosti může být i dva metry za obráncem a stejně mu uteče. Je to škoda, možná bychom si dnes vyhrát zasloužili," vykládal trenér Baníku Pavel Hapal.

„Kluci z obrany to zvládli, Havlas (Marek Havlík) držel pozici před stopery a ti si jeho náběhy hlídali. Ten gól, co Tanko dal, byl po velkém ofsajdu. Nevím, proč to rozhodčí nemávl hned," podivoval se Jan Baránek, který stejně jako v úvodním kole doma proti Českým Budějovicím zaskakoval za nemocného hlavního trenéra Slovácka Martina Svědíka.

„Trenér by se měl k týmu vrátit v nadcházejícím týdnu, ale na sto procent vám to neřeknu," osvětlil Baránek pod jehož vedením Slovácko neprohrálo ani podruhé v sezoně. „Přestože to skončilo nula nula, tak to nebylo utkání bez šancí. Začali jsme lépe a v úvodu jsme měli dát gól, od třicáté minuty se to zlomilo, Baník si začal více věřit a nedokázali jsme na to úplně dobře zareagovat. Domácí mají výborné individuality, nejeli jsme sem s tím, že tu budeme devadesát minut na hřišti kralovat. Čekali jsme na šanci, bohužel jsme je neproměnili," litoval Baránek, jehož tým hrál posledních deset minut v početní výhodě po vyloučení domácího stopera Enea Bitriho, jenž před vápnem zastavil unikajícího Pavla Jurošku.

„Po té červené jsem čekal, že Baník přitlačíme, ale jako bychom se té šance lekli," litoval prohospodařené šance Baránek. „Na konci už to bylo o tom neinkasovat. Ale Enea bych za ten faul nevinil. Nebyla to jeho chyba, už jen hasil předchozí problém. Řekl mi, že se tam drželi navzájem. Ale byl poslední, takže asi jasná červená," prohlásil trenér Baníku Pavel Hapal, jehož tým ani ve druhém utkání sezony nedal gól ze hry (v Liberci snižoval Tetour z penalty).