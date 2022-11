Neférové rýpnutí! Hráč Dynama se po vítězství pustil do odvolaného kouče, experta to mrzelo

To Martin Mls, redaktor Sport.cz a Práva, si nebyl o tříbodovém zisku Dynama dopředu přesvědčený. „Bál bych se, ale kouzlo nového trenéra zafungovalo. Uvidíme, jak to bude o víkendu na Spartě. Nic ve zlém proti Zbrojovce, ale teď Jihočechy čeká jiný level," domnívá se žurnalista.

Radost v táboře fotbalového Dynama pak možná způsobila i to, že si pustil pusu na špacír hráč Dynama Jakub Hora. Ten se ve vyjádření pro O2 TV navezl do herního projevu, který měli Jihočeši praktikovat pod bývalým koučem. Teď se prý České Budějovice vrátily k systému, jenž tým hrál, když jej vedl David Horejš, momentálně trenér Jablonce. „Tahle hra nás dovedla k tomu, abychom si vytvářeli větší šance a měli možnost dát góly," lebedil si Hora.

Jeho vyjádření však přišlo expertovi ve fotbalovém pořadu Přímák jako přestřelené. „Rýpnutí do Jožky Webera mi nepřijde fér. Kubu znám dlouho, má hru založenou na tom, že má balon a kombinuje se. Vím, jak pracoval David Horejš, kvůli tomu jsem do Dynama vstupoval a chtěl budovat koncepci klubu," vyprávěl Křeček. „Bavili jsme se tehdy o výstavbě hry, aby to nebyla hra na náhodu. Hráčům to vyhovovalo, byli úspěšní. Kuba to myslel tímhle směrem," snažil se trenér vysvětlit slova fotbalisty.