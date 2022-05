Nejdřív baráž s pivem zdarma na usmířenou, v úterý na Stínadlech tábor lidu

„Samozřejmě že baráž je pro nás strašákem. Sami jsme si ho ale přivolali, sami si s ním musíme poradit," apeloval v teplické kabině Šedlbauer na hráče, aby udělali všechno proto, aby účast v nejvyšší soutěži zachránili a on mohl v úterý předstoupit před fanoušky alespoň s tím, že Teplice jsou dál ligovým klubem.

Šestadvacet let jím v jednom kuse byly, teď se ovšem třesou, aby tomu tak bylo i v další sezoně.

"Zpackali jsme to sami. Proto teď musí osobní ego každého z nás stranou. Nehrajeme jen za sebe a za Teplice, ale za celý region," burcoval spoluhráče i jeden z nezkušenějších teplických fotbalistů Jakub Mareš vědom si toho, že nadcházející zápasy s druholigovou Vlašimí budou těžké. Dnešní na Stínadlech, nedělní odveta ve Vlašimi ještě víc.

„Přímo extrémní," přitakával kouč Jiří Jarošík. „Lepší ale potkat se s Vlašimí, která se snaží hrát fotbal, než cestovat do Opavy, což čeká Bohemku," hledal alespoň nějaké plus v prekérní situaci, do níž se se svým týmem dostal.