Nejdrsnější zážitek z derby S: krysy a hadi na Letné. Výhru jsem si tehdy užil, říká bývalý slávista

V rudém dresu si zahrál derby proti Slavii leda v mládežnických kategoriích, mezi dospělými mu nebylo přáno. „Jednou jsem měl za Spartu nastoupit v Edenu, ale zrovna jsem byl nemocný. Byla to náhoda, ale asi to tak mělo být," usmívá Hovorka ve studiu Sport.cz.

Vzpomínek na derby „S" má i tak dost. Nejvíce má v paměti první derby po návratu Rumuna Stanciua do české ligy. Bývalý hráč Sparty zamířil k rivalovi do Edenu, což Letenští fanoušci nelibě nesli. Éterem se neslo, že tuhle „zradu" chtějí dát hvězdnému záložníkovi řádně najevo. Na trávník měli létat krysy a hadi. „Mělo nás čekat hodně nepříjemný prostředí," vybavuje si Hovorka.

Nabroušená Letná se sice na Stanciua připravila, jenže protitah Slavie otupil vyostřenou atmosféru. „Slavia toho využila pro skvělou věc, vzala soupeři vítr z plachet," naráží bývalý stoper na to, že po výzvě klubu z Edenu létaly z hlediště plyšáci všeho druhu a všechny pak dostala nadace pro děti. „Najednou to bylo obrácený. I mně se trošku ulevilo. Vyhráli jsme 3:0 a bylo to pro mě takové zadostiučinění za to, že jsem si musel projít těmi věcmi," dodává bývalý fotbalista.