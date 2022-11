Nejen Kadeřábkovi pomáhají. Nadační fond oslovil fotbalové osobnosti

První bilancování je na místě. „Byly to velmi intenzivní měsíce, ale jsem šťastná, že jsme se do toho pustili. Ukázalo se, že Nadační fond může generovat zajímavé prostředky, a především pak pomáhat konkrétním lidem v těžkých životních situacích. Tempo nechceme zvolňovat, všechny nás to pohltilo," říká spoluzakladatelka Tereza Kadeřábková.

Princip fungování je velmi jednoduchý. Každému hráči, který se zapojil do projektu, se od startu sezony počítaly odehrané minuty v soutěžních zápasech. Každý měl zároveň možnost si sám určit, jakou částkou bude za odehrané minuty přispívat. Projekt je navíc od prvního dne otevřen nejen profesionálům, ale také všem fotbalovým amatérům, kteří chtějí pomáhat.

„Mým cílem nebylo oslovit obrovské množství kluků. Náš záměr a myšlenku jsem chtěl primárně představit několika vybraným hráčům a jsem nadšený, jak pozitivně a vstřícně reagovali," kvituje internacionál Pavel Kadeřábek.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Tisková konference Nadačního fondu manželů Terezy a Pavla Kadeřábkových k iniciativě Každá minuta rozhoduje. Zleva fotbalisté Jiří Skalák a Marek Matějovský, Klára Mildner, Tereza Kadeřábková a fotbalisté Pavel Kadeřábek a Marek Suchý při předání finančního daru pro nemocného chlapce Erika Mildnera.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK

Do projektu se na rozjezd vedle něj zapojila patnáctka fotbalových osobností včetně reprezentačních opor Patrika Schicka, Tomáše Vaclíka či Lukáše Masopusta nebo ligových kapitánů v čele s Davidem Pavelkou, Tomáše Holešem, Markem Matějovským, Michalem Kadlecem a Lukášem Hejdou. Hned od startu nechyběli v nadačním týmu také Jiří Pavlenka, Josef Hušbauer, Jiří Skalák, Tomáš Přikryl, Jan Kliment, Marek Suchý a Matěj Hybš.

„Projekt se mi líbí, proto jsem se do něj zapojil. Když člověk může, rád pomůže, byť není jednoduché vybrat komu. Pavlík s Terezkou to mají dobře nastavené, každý může přijít a říct, že zná případ, kde by se dalo pomoct. Fajn je, že se musíme mezi sebou domluvit a odsouhlasit to. I to je jeden z důvodů, proč jsme se do projektu pustili. Je to pod kontrolou," kvituje zkušený záložník Marek Matějovský.

„Když to jde, hodně přispívám. Například na Vánoce několik let po sobě kupuju rodině skutečné dárky od Člověka v tísni. Často vybíráme peníze v kabině na nějaké případy, v Boleslavi máme dětský domov. Snažíme se pomoct co nejvíc," dodává Matějovský.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Tisková konference Nadačního fondu manželů Terezy a Pavla Kadeřábkových (na snímku) k iniciativě Každá minuta rozhoduje.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK

„Myslím, že je to skvělá myšlenka. A u Pavla s Terezkou víte, že jsou pečliví a že se o to postarají. Jsem rád součástí tohoto projektu. Na začátku sezony si každý řekne, kolik za každou minutu přispívá. Po půlce se udělá součet a vyjde vám částka. Je to individuální, někdo odehraje víc, někdo míň. Největší cíl je pomoct lidem, kteří to potřebují," oceňuje také jeho klubový spoluhráč Marek Suchý.

„Když nějaká možnost je, snažím se pomoct. V životě se člověk taky musí zastavit. Přemýšlím, jak by se dalo pomoct, ale že bych udělal něco svého, k tomu jsem se absolutně nedostal. Ale kolem sebe toho mám docela dost, vždy rád pomůžu," ujišťuje Suchý.

O nadaci už se zajímají také Kadeřábkovi němečtí spoluhráči z Hoffenheimu.

„Zaznamenali mé česky psané příspěvky na instagramu. Když jsem jim vysvětlil, o co jde, také mi nabídli pomoc. Zatím jsem je nevyužil, ale přijde čas, kdy je zapojím," plánuje Kadeřábek.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Pavel a Tereza Kadeřábkovi spustili chvályhodný projekt.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK

Možnost mají i neprofesionální hráči. Pro ně byl stanoven paušální roční příspěvek ve výši 300 korun. „Po jeho úhradě je vždy vytvořena hráčská kartička a umístěna na webu projektu po boku českých reprezentantů. Prvním zapojeným fotbalistou v amatérské sekci byl patron celého projektu a legendární kanonýr David Lafata, jehož podpory si neskutečně vážíme," poukazuje Tereza Kadeřábková.

Od pondělka má projekt první obdarované. Celkem 150 tisíc pomůže malému Eriku Mildnerovi, který má diagnostikovanou velmi širokou anamnézu čítající prodělané krvácení do mozku, mozkový infarkt, poškození zrakového nervu a k tomu až 40 epileptických záchvatů denně. Jediné, co mu v jejich průběhu pomáhá, je přítomnost speciálně vycvičeného psa, díky němuž záchvaty rychleji ustupují. A právě na pořízení takového pejska k Erikovi domů budou určeny prostředky z Nadačního fondu.

Vedle toho bude 80 tisíc poskytnuto Vašíkovi Štěpánovi, který bojuje s nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel. Peníze budou využity na nákup ošetřovacího materiálu, zdravotních pomůcek, léčebných pobytů a dalšího potřebného vybavení.