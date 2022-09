Nejlepší zápas Alliho, ale Zbrojovka doma znovu nevyhrála. Jsme zklamaní, tvrdí Dostálek

„Jsme z výsledku velmi zklamaní. Měli jsme na vítězství," tvrdil kouč Brna Richard Dostálek. Podle něj bylo střetnutí, v němž všechny branky padly už do pauzy, atraktivní pro diváky. „Nikoliv však pro mě jako trenéra," měl jasno. Zbrojovka začala aktivně, avšak po hrubce v obraně inkasovala jako první. „Mrzí nás, že jsme oba góly dostali po našich chybách. Před druhým jsme v závěru poločasu mohli dvakrát míč odkopnout do bezpečí, ale nepovedlo se nám to," štvalo ho.

Po změně stran si Brňané vynutili převahu. „Vypracovali jsme si snad deset standardek, avšak vítěznou branku jsme z nich nevstřelili. V nadcházející reprezentační pauze na tom musíme zapracovat," plánoval Dostálek.

Radost tak mohl mít aspoň z výkonu nigérijského křídelníka Musy Wale Alliho, který svojí premiérovou brankou v brněnském dresu vyrovnal na 1:1 a poté připravil pro Ševčíka druhý gól Zbrojovky. „Jsem nadšený, že jsem dokázal skórovat před našimi skvělými fanoušky. Bylo to zřejmě moje nejlepší utkání od letního příchodu do Brna. Jediným negativem je, že jsme ho nedotáhli do vítězného konce, byť jsme měli ve druhé půli velký tlak," přemítal Alli, který v minulé sezoně nastupoval za Amstetten ve druhé rakouské lize.

Na mokrém trávníku využíval svojí menší postavy. „Moc jsem nenarostl, avšak fotbal není tolik o výšce, ale především o tréninku. Já se na sobě snažím hodně pracovat. Nezastírám, že nižší těžiště může být občas mojí výhodou. Pro obránce je někdy složité jít se mnou do souboje jeden na jednoho, protože umím náhle měnit směr," usmíval se Alli, který dělal Teplickým problémy především svou rychlostí. „Už se těším na další domácí duel se Spartou. Doufám, že si z něj odneseme tři body," dívá se dopředu.