Nejmladší z Frýdků se chce proti Spartě opět vytáhnout. Brácha fandí mně, táta asi Spartě, říká Christian

Mělo to všechno, byla hezká atmosféra. Na Spartě je teď každý zápas vyprodáno, před takovou kulisou se musí hrát výborně. Asi vyhrála celkem zaslouženě. Plzeň se vůbec nesnažila hrát, jen odkopávala a bránila. Nakonec Sparta rozhodla z trošku sporné penalty.

Rozhodčí nám na školeních říkají, že takové ruce pískat nechtějí. (ukazuje ruku u těla, poz, red.) s tím, že si ruce nemáme dávat za záda. A tímhle to však popírají.

...a můžeš jít do nedělního zápasu se Spartou úplně v pohodě. pic.twitter.com/0t3gSge6Eb

Teď by je však ztráta bodů mohla připravit i vytoužený titul.

O to větší motivaci budu mít jim ho sebrat. (usměje se)

Myslím, že brácha bude fandit mně a táta asi Spartě. Teď jim ho táta podle mě přeje hodně, jak se jim dlouho nedařilo a teď bojují o titul po hodně letech až do posledního kola.

Sice jste za Spartu v Liberci nikdy nehrál, ale její prostředí dobře znáte. Myslíte, že do Liberce nejezdí moc ráda a sparťani mají z posledního kola vítr? V minulosti byly vzájemné zápasy hodně vyhrocené a z posledních deseti ligových utkání Sparta U Nisy uspěla jen dvakrát.

Myslím, že nějaký respekt z nás přeci jen mít musí. Asi žádný tým do Liberce nejezdí úplně rád. Dokážeme tady potrápit všechny lepší týmy. Se Slavií jsme remizovali, s Plzní jsme prohráli těsně o gól, ale celý zápas jsme podle mě byli lepší a nezasloužili si prohrát. Žádný z těchto týmů sem nejezdí s lehkostí. Navíc ta tráva není tak ideální jako u nich doma. Snad to tady budou mít zase těžký. Přeci jen šest kol jsme neprohráli, Slavia tady nevyhrála, určitě nás podcenit nemohou.

Jasně, a v této sezoně nás v normální hrací době ani neporazili. V prvním kole jsme tam vyhráli a pak tady doma v poháru jsme jim to udělali hodně těžké. Takže s námi mají ze dvou zápasů jednu prohru a jednu remízu. Doufáme, že to nebude 1-1-1, ale že v kolonce výher nebo remíz naskočí dvojka.

Hodně. Každý zápas ukazuje, že je správným lídrem, bere na sebe penalty v těžkých momentech, je to kapitán Sparty. Ale nejen Krejda, asi budou postrádat i zraněného Sörensena a Čvančaru. Zelený je taky vykartovaný. Všichni jsou kvalitní hráči, kteří patří do základu.

Nemyslím si, že by šetřili síly. Titul je pro Spartu úplně to nejvíc a určitě se nebudou šetřit na pohár. Stejnou váhu budou dávat nedělnímu zápasu a středečnímu finále. Podle mě to mají na stejné úrovni.