Někdy hrajeme plážový fotbal, míní Tvrdík. Chce debatu o změně kalendáře, nebrání se umělkám

Současný příjem z televizních a marketingových práv za jednu sezonu činí 150 milionů korun. Za tuhle sumu je získávala společnost Pragosport, která je pak dále přeprodávala dál. Za kolik? To už byla její starost. Kontrakt bude platit ještě na nadcházející ligový ročník. Tendr na práva od přespříští sezony by měl podle Tvrdíka začít nejpozději 1. června a práva by měla mít nového majitele zhruba na konci září.

„Budu zklamaný, když to nebude víc než 400 milionů korun celkovou hodnotou, co nový partner přinese do fotbalu. Tendr bude otevřený všem, zájemců bude nemalé množství. Tady panovalo přesvědčení, že je jeden vážný uchazeč, Pragosport. Dneska je jasné, že spousta věcí byla nepravda, nebo dokonce lež. A jak moc účelová, to se ani nechci ohlížet," říká Tvrdík v Totálním podcastu.

Šéf červenobílých spolupracuje v této otázce úzce se Spartou, Viktorií Plzeň a Baníkem Ostrava, vše probíhá po konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Čtveřice klubů s nejsilnějším marketingovým potenciálem nyní s dotyčným úřadem řeší detaily. Tvrdík avizuje, že práva se budou prodávat na čtyři plus dva roky, tedy celkově až na šest let. Očekává za ně celkový příjem okolo 2,4 miliardy korun.

Tvrdík apeluje, aby se Ligová fotbalová asociace (LFA), která český profesionální fotbal řídí, změnila. „Zreformovali jsme před lety ligu, je samostatná, ale neudělali jsme druhý krok, tedy nevzali jsme model, který funguje v bundeslize nebo v Premier League. Měli bychom využít, že za rok končí mandát současnému vedení, a ligu bychom měli zprofesionalizovat, zreformovat, řídit ji jako firmu, mít v čele nezávislého komisaře," soudí šéf vršovického klubu.

„Mimochodem ředitel Tomáš Bárta (výkonný ředitel LFA) se ukazuje jako mimořádně schopný člověk, možná bychom ani nemuseli hledat nové lidi. Celý tým by měl dostat větší mandát řídit ligu a řídit ji na základě situací, které se stávají a dělat to každý den. Není možné, že klíčové změny děláme, když se sejde Tvrdík, Čupr (generální ředitel Sparty), Šádek (majitel Plzně) a Brabec (majitel Baníku Ostrava). Tohle je výjimečná situace, protože soutěž na televizní práva děláme poprvé. Do budoucna by to měl dělat vedoucí aparát," dodává Tvrdík.

Žádá, aby LFA dbala na zlepšování podmínek a pracovala na větší atraktivitě celé ligy. Ukazuje především na trávníky. „Potřebujeme dobrá hřiště. Když jsme se Slavií v pohárech jezdili k týmům z Premier League, viděli jsme, že jsou to chrámy. Za trávníky tam utrácejí obrovské peníze. A u nás? Na některé zápasy nepotřebujete ani fotbalisty, to je ragby, jiný sport. Hřiště jsou v řadě případů prosypaná pískem, poničená, prostě špatná. To je plážový fotbal. Základem revoluce v Premier League byly trávníky, v Česku to musí být to samé. Musí splňovat parametry UEFA, musí umožňovat hrát fotbal, na který se bude chtít někdo koukat," předesílá slávistický předseda.

Vidí tři možnosti. První? Z utržených peněz za práva pomoct klubům, které mají s trávníky největší problémy. Tedy například Liberci nebo Jablonci. „Můžeme jim pomoct, aby hřiště ty kluby udržovaly. Co se mě týká, já bych jim klidně přispěl na osvětlovací lampy. To je asi ale nedosažitelné. Ale těch 400 milionů budou naše společné peníze. Nemůže nám stačit, že dobrý fotbal před vyprodaným stadionem budou hrát Sparta se Slavií v derby. To je prostě málo," rozebírá první variantu Tvrdík.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Umělá tráva Stockhorn Areny ve švýcarském Thunu, kde se před několika lety představila Sparta.

Druhou je podle něj povolení některým klubům hrát ligu na umělých trávnících. „V Česku je to bráno jako něco hanlivého, ale hrají na nich třeba týmy ve Švýcarsku, spousta týmů po Evropě hraje dnes špičkový fotbal na umělém trávníku. Je to vysoce kvalitní plocha, ze mě je to řešení situace. Musíme o tom vést diskuse," míní čtyřiapadesátiletý funkcionář.

Třetí možnost je snad ještě třaskavější. Chce rozpoutat debatu o změně kalendáře. V Česku se hraje jako ve většině zemí v Evropě systémem, kdy sezona začíná na podzim a končí na jaře. Je možná změna? Tedy že by liga a s ní i další soutěže běžely od jara do podzimu? „Tady to stačí říct a všichni se zděsí, co to znamená. Nevím, největší důvod je asi tradice. Samozřejmě by se musela změnit celá pyramida soutěží, je to radikální. Změna hracího harmonogramu je ale téma, o kterém musíme začít debatu vést," upozorňuje Tvrdík, podle nějž by sezona mohla trvat od března do října. „Ať si vybereme jakoukoliv cestu, musíme vymyslet, jak hrát na kvalitních površích," dodává.

Ranou do image ligy byl i nedávný incident na stadionu v Českých Budějovicích, kde pořadatelská služba drsně zpacifikovala fanouška Jablonce. Na sociálních sítích kolovalo video z jejího zásahu, který byl nepřiměřený, byť bezdůvodně by pořadatelé nezasahovali.

„Cítím beznaděj. Společně s Plzní a řadou dalších klubů se snažíme zlepšit prostředí pro fanoušky, spousta klubů si bere pozitivní věci, dělá je. Pak přijde takový incident a vy máte pocit, jak kdyby ten rok vůbec nebyl," povídá Tvrdík. Podle něj je tento případ přesně takový, kdy by mělo jednat vedení LFA a přijmout nová opatření.

O události také debatoval s majitelem budějovického Dynama Vladimírem Koubkem. „Měli jsme spolu dlouhý rozhovor. Mě zarazilo nepochopení z pohledu, že to co, se stalo tomu fanouškovi, je naprosto nepřijatelné. Klub se na to díval výhradně optikou toho, že fanoušek vyrobil nějaký problém. Ano, asi vyrobil. Jak moc velký, ukáže šetření. Ale co se dělo pak, ta neprofesionalita ochranné služby, to bylo za mě absolutně nepřijatelné. Budějovicím se nelíbilo, že jim do toho mluvíme. Ale řekl jsem jim, že tím ovlivňují fotbal jako celek. My jako Slavia se vzdáváme části peněz, z těch (předpokládaných) 400 milionů je tak 120 nebo 130 ze Slavie. Naše práva společně se Spartou jsou bezkonkurenčně nejhodnotnější. Reálně se bavíme o tom, že nejsilnější kluby jsou solidární s ostatními. Myslím, že mám právo žádat, aby se solidárně chovali i ostatní a abychom se společně snažili přemýšlet o tom, jak z naší ligy udělat nejpopulárnější soutěž v Česku a ve střední a východní Evropě," vysvětluje Tvrdík svou angažovanost v případu z Budějovic.