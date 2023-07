Nemá rád zimu, Jablonec však vzal. Pelta chce mužstvo předělat, prozrazuje Látal

Jablonec vás oficiálně potvrdil až dva týdny po startu přípravy. Proč tak pozdě?

Měl jsem v Polsku smlouvu ještě do 30. června, a 26. června v pondělí jsme měli první tréninky. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli do Polska nebudu muset ještě jet. Nechtěl jsem riskovat, protože jsem měl platnou smlouvu, dlužili mi peníze. Nechtěli jsme druhou stranu provokovat, aby nebyly nějaké problémy, protože na tohle tam jsou hákliví. Takže jsme to udělali od 30. června, i když jsem byl s Jabloncem v kontaktu už dříve. Až v sobotu mi poslali potvrzení, že jsem úplně volný. Ale nechci mluvit o bývalém klubu, bylo to jejich právo.

Kdybyste v Polsku s Termalicou postoupil do první ligy, zůstanete tam?

Ano. Měl jsem v kontraktu, že postup do Ekstraklasy znamená další prodloužení smlouvy. Pan majitel měl pak zájem, abych zůstal i tak, ale už jsem byl rozhodnutý, že chci skončit.

A vrátit se domů. Proč do Jablonce?

V prvé řadě řeknu, že pan Pelta mě oslovil už dříve ještě v době, kdy jsem nevěděl, jestli v Termalice zůstanu, ještě před baráží. Byli jsme spolu v kontaktu a do poslední chvíle jsme čekali, jestli se mi kontrakt prodlouží. Ale i tak jsme už určité věci řešili, byť jsem ještě nevěděl, jestli se vrátím. Řekl jsem panu Peltovi, že když to nedopadne, že z mé strany zájem bude. On mi představil svou vizi, že chce mužstvo trochu předělat, dát mu jiný charakter, dovést jiné hráče. Jeho nabídka byla zajímavá, konkrétní. Cítil jsem, že po těch letech chce mužstvo oživit, okysličit a dostat ho trochu výš.

Trenér Radoslav Látal dnes poprvé úřadoval na herním soustředění v Itálii 💪⚽️💚 #vprvnilinii pic.twitter.com/G2WVUd5a3G — FK Jablonec (@FKJablonec) July 1, 2023

Pana Peltu opět čeká soudní líčení, nepravomocně již byl odsouzen k šesti letům vězení. Věříte, že jeho problémy nebudou mít vliv na chod klubu, probírali jste je?

Vůbec se na to nedívám. Pan Pelta je majitel klubu, řeším jen sportovní stránku.

Mimochodem poprvé vedete klub v Čechách. Je náhoda, že jste dříve trénoval jen na Moravě a ve Slezsku?

(usměje se) Je. Možná se jen vyhýbám horám, protože nemám rád zimu, raději mám teplo. Tak to prostě přišlo. Nabídka byla korektní a zajímavá. Musím podotknout, že s panem Peltou se známe už od Anglie, kde byl naším šéfem. Známe se, víme, co od sebe můžeme čekat.

Zmínil jste vizi pana Pelty, můžete ji rozvést?

Víme, že Jablonec hrával v první šestce, i když poslední dva roky to nevycházelo a nebyl tam, kam patří. Vize je dostat se nahoru, bojovat o poháry, být tam v kontaktu s nejlepšími mužstvy. Když jsem byl v Trnavě, hráli jsme evropské poháry, a pan Pelta byl zrovna taky v pohárech. Volali jsme si, trochu si pobrečel, že tehdy dostali špatnou skupinu. Chce se znovu dotáhnout nahoru.

Je šestka reálně v silách Jablonce?

Uvidíme, momentálně mužstvo budujeme. Je tady hodně změn, přišla spousta nových hráčů. Chlapcům jsem řekl, aby zapomněli, co bylo dva roky dozadu, že začínáme od nuly. Chceme mužstvo konsolidovat, dát do kupy a připravit tak, abychom hráli nahoře. I když víme, že začátek bude velice těžký.

Na soupisce Jablonce je momentálně možná nejvíce cizinců v jeho historii. Souvisí to s novou vizí?

Především se nám těžko hledali stopeři, chtěli jsme do klubu dva kvalitní dovést. A nakonec jsme zvolili tuhle variantu. Tekijaški a Hurtado jsou velice kvalitní hráči. Věřím, že nám pomohou. Defenzivu potřebujeme vylepšit. Ještě máme vytipované hráče z české ligy, hodil by se nám pravý nebo levý obránce. Ale uvidíme, jak to všechno dopadne. Ofenzivní část máme pokrytou dobře, tam už doplnění nebude. Momentálně máme dobrý přetlak na křídlech, kde máme čtyři křídelní útočníky. Navíc je tam Čanturišvili ze Zlína a na hrot Drchal. Snažili jsme se mužstvo trochu oživit v rychlosti a dynamice. Mám rád hráče, kteří jsou na hřišti agresivní a dostupují. Mužstvo budujeme za pochodu a samozřejmě jsme v potaz museli brát i naše finanční možnosti.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY Na herním soustředění v Itálii odehrajeme tři přípravné zápasy. Dva duely budou proti týmům z nejvyšších soutěží a jeden soupeř z nižší soutěže. #vprvnilinii pic.twitter.com/OU7D33J4YU — FK Jablonec (@FKJablonec) July 3, 2023

Počítáte i s Tomášem Malínským, který laboruje s kolenem?

S Tomášem jsem měl velký pohovor. Vím, čím prochází a co ho limituje. Máme to nastavené tak, že potřebuje, aby se dal do kupy, aby si koleno dal do pořádku. To je důležité, jedno jestli za týden nebo za měsíc. Počítám s ním, až bude stoprocentně připravený. Momentálně s námi ještě není, navštěvuje doktora. Přál bych si, aby se uzdravil. Víme, že je to kvalitní hráč. Ještě máme zraněného i Jovoviče, ale snažíme se, aby byli co nejdříve k dispozici.

Berete první kolo na lavičce Jablonce pikantně? Jablonec hraje v Mladé Boleslavi, kde působí váš syn Radek a trénuje váš bývalý parťák z Trnavy Pavel Hoftych.