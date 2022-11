Neštovice nepustily Hofmanna do Dubaje. Chci obhájit čtvrté místo v lize a hrát finále poháru, netají stoper Slovácka

Za podzimem se Hofmann ohlíží pozitivně. „Odehráli jsme deset skvělých zápasů v evropských pohárech, z toho šest ve skupině Konferenční ligy. Užili jsme si je. Kéž bychom takovou příležitost měli každý rok," přeje si navzdory tomu, že na nabitý program fotbalisté Slovácka občas výsledkově doplatili v domácí nejvyšší soutěži. „Závěrečná dvě letošní ligová utkání jsme ovšem zvládli vítězně. A postoupili jsme i do čtvrtfinále MOL Cupu," těší ho, že Hradišťští mohou stále živit naději na obhajobu loňského triumfu.

Hofmann věří, že tým z nejmenšího ligového města bude na jarní část nejvyšší soutěže velmi dobře připravený. „V lednu máme v plánu tradičně dvě zahraniční soustředění. Aktuálně jsme sice v tabulce osmí, avšak bodové rozdíly jsou minimální. Naším prvotním cílem bude dostat se před nadstavbou do skupiny o první až šesté místo. Určitě máme na to, abychom obhájili čtvrtou příčku z loňského a předloňského ligového ročníku," je přesvědčený.

Naději dostat se znovu do kvalifikace některého z evropských pohárů má Slovácko i z MOL Cupu. „V minulé sezoně jsme v úspěšném souboji o trofej se Spartou zažili, jaké to je nastoupit k rozhodujícímu zápasu. Hrozně rád bych si minimálně finále domácího poháru opět zahrál," netají Hofmann vysoké ambice. Ví dobře, že bude záležet i na losu závěrečných kol. „Zda bych si přál ve čtvrtfinále druholigový Vyškov? Raději ne, to je hrozně nevyzpytatelný soupeř," usmívá se. „Pro nás bude nejdůležitější, abychom měli výhodu domácího prostředí," zdůraznil.